Профилактика социального сиротства – крепкая семья: в Мурманске провели панельную дискуссию «Путь к изменениям»

Вчера в Мурманске на окружном форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» состоялась панельная дискуссия «Путь к изменениям», в ходе которой эксперты обсудили актуальные вопросы, касающиеся профилактики социального сиротства и поддержки семейных ценностей, а также поделились опытом лучших практик, направленных на создание эффективной системы поддержки семей.

Открыл панельную дискуссию по видеоконференцсвязи руководитель центра стратегического развития ФГБНУ «ИНЗАР» Владимир Кабанов. В своём докладе он рассказал участникам форума об эволюции отношения к социальному сиротству.

«История профилактики социального сиротства в России прошла долгий путь: от церковных инициатив до системной государственной поддержки. А современные тенденции показывают, что работа в этом направлении не завершена. Важнейшими задачами остаются: профилактика, поддержка неблагополучных семей, внедрение новых программ социальной адаптации и дальнейшее улучшение системы социальной защиты», – сказал он.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев сообщил, что в Мурманской области, где проживает порядка 164 тысяч семей, из них 70% с детьми, наблюдается положительная динамика по рождению «первых детей». Так, в 2023 году родилось 2,2 тысячи первенцев, что на 24 ребёнка больше, чем годом ранее.

Для улучшения демографических показателей и создание комфортной семейно-ориентированной инфраструктурной среды в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и по поручению Президента РФ Владимира Путина в регионе разработана и утверждена программа по повышению рождаемости. В программе Мурманской области более 50 мероприятий, в том числе одно из ключевых решений – проект «СОПКИ.СЕМЬЯ».

«Профилактика социального сиротства – это крепкая семья. Поэтому по запросам общественных организаций, фокус-групп и семей – молодых, многодетных и по поручению губернатора в Мурманской области созданы пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Они открыты на базе библиотек и домов культуры, то есть тех пространств, которые исторически себя зарекомендовали как пространства, в которых работают квалифицированные, высоко духовные люди. В пространствах предусмотрены зоны самостоятельного досуга родителей с детьми, детские зоны с развивающим оборудованием, эргономические пространства для лекций, кабинеты индивидуальных консультаций. На сегодняшний день действует шесть таких пространств, до конца года будет открыто ещё одно – в военном гарнизоне Оленегорск-2. По поручению губернатора Андрея Чибиса мы делаем особый акцент на наши небольшие населённые пункты, где сосредоточены воинские гарнизоны. «СОПКИ.СЕМЬЯ» посетило уже более 30 тысяч человек, проведено 850 мероприятий. Самое главное, что это оказалось настолько востребовано, что в наш стратегический план «На Севере – жить» на следующую пятилетку вошло обязательное поручение открыть эти пространства в каждом муниципальном образовании области», – рассказал Сергей Мякишев.

Доклад эксперта рабочей группы «Ребёнок и его право на семью» Координационного совета при правительстве РФ Анны Тарасовой был посвящён необходимости создания эффективной системы помощи семьям.

«Право – это искусство добра и справедливости. Хотелось бы, чтобы закон в ваших руках становился действительно добрым и семейным», – сказала она и акцентировала внимание на необходимости объединения всех видов профилактики, чёткое определение критериев помещения ребёнка в учреждение, а также разработку альтернативных мер помощи семьям.

Руководитель Аппарата уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Алексей Газарян, подводя итоги дискуссии, отметил, что самые интересные идеи, озвученные в ходе дискуссии, обязательно найдут своё отражение в докладе Президенту России в июне 2025 года.

«Важно в контексте нашего разговора слышать голоса детей и родителей: не всегда они понимают, что происходит, не всегда ощущают к себе уважение. Это также обозначал губернатор Андрей Чибис, вопрос интеллигентности, уважения – один из вызовов, который мы сегодня видим в нашей работе», – подчеркнул он.

Форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» проводится в рамках всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства по поручению главы государства Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/