Профильная комиссия Госсовета под председательством Андрея Чибиса предложила скорректировать требования к инфраструктуре в Арктике с учётом региональной специфики

3 апреля в Салехарде под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», на котором рассмотрены вопросы корректировки действующих требований к транспортной, строительной и коммунальной инфраструктуре с учётом условий Арктической зоны Российской Федерации. В заседании также принял участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Андрей Чибис проинформировал участников заседания, что в активной стадии выполнение поручения Президента России Владимира Путина по разработке комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор». Глава комиссии напомнил, что впервые идея проекта была озвучена в 2024 году на площадке тогда еще арктической рабочей группы комиссии по транспорту Госсовета РФ. На протяжении следующего года в рамках уже созданной профильной Комиссии Госсовета прошло множество рабочих совещаний, концепция дорабатывалась, обретала конкретику. В марте 2025 года на площадке Международного арктического форума в Мурманске концепция комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора была представлена Президенту, а в ноябре 2025 года – одобрена: Президент дал поручение о разработке и запуске проекта.

«Сейчас работа по созданию комплексного проекта ведётся совместно на площадке Морской коллегии при активном участии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, нашей комиссии Госсовета и Госкорпорации «Росатом» с участием команды экспертов из разных отраслей. И здесь я хочу обратиться ко всем арктическим субъектам с прямой просьбой: крайне важно сейчас помочь команде разработки адекватно и детально описать приоритеты и задачи, которые реально стоят перед вашими регионами. Комплексный проект создается прежде всего для развития арктических территорий – важно включить в него все потенциально значимые экономические инициативы. Поэтому прошу все арктические регионы включиться в эту работу, которую мы поможем провести на площадке нашей комиссии. Мы планируем, что в текущем году соответствующий проект будет подготовлен и финально представлен президенту», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что выездное заседание на Ямале стало первым в рамках работы комиссии.

«Год назад на главном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Мурманске мы договорились, что вновь созданная – молодая, но крайне востребованная – комиссия Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» будет работать в том числе в выездном формате. Сегодня как раз первый такой случай. Повестку заседания во многом подготовил наш регион, и она получилась конкретной, предметной. Мы живём в огромной стране, где Арктическая зона занимает почти треть территории – и это все зона обеспечения стратегических национальных интересов государства. Правила, которые эффективны в южных широтах, не работают у нас на Севере, но при этом требуют кратно больших вложений средств. Для развития наших регионов необходимо учитывать их специфику – нужны особые подходы. Важно, чтобы все арктические регионы поддерживали друг друга в вопросах корректировки тех требований законодательства, которые на практике оказываются избыточными или неэффективными для условий Арктики, – и совместно транслировали эту позицию на федеральный центр. И мы видим, что такая поддержка у нас есть», – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Участники обсудили предложения по снижению избыточной финансовой нагрузки на регионы и повышению практической реализуемости федеральных норм. Одним из ключевых вопросов стала корректировка требований к оснащению мостовых сооружений средствами транспортной безопасности.

Отмечено, что на территории Арктической зоны 100% таких объектов не обеспечены стабильным интернет-сигналом, а 75% не подключены к электросетям. При этом стоимость подключения может достигать миллиардов рублей: например, в Архангельской области затраты на подключение оцениваются ориентировочно более чем 1 млрд рублей, сопоставимые средства требуются также для обеспечения связи. В Республике Коми стоимость оснащения одного моста достигает около 70 млн рублей. Предложено пересмотреть действующее законодательство в части корректировки параметров мостовых сооружений, требующих обеспечение средствами транспортной безопасности в АЗРФ.

Отдельное внимание уделено вопросам утилизации снега на труднодоступных территориях. Действующие санитарные нормы требуют утилизировать снежные отходы либо с использованием снегоплавильных установок (что крайне дорого на Севере), либо складировать их на специализированных площадках с водонепроницаемым покрытием и обваловкой. Поддержано предложение о допущении складирования снега без специальной инфраструктуры в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии неиспользования противогололедных реагентов, что соответствует фактической практике арктических регионов.

Также рассмотрены предложения по корректировке строительных норм. В арктических регионах продолжительность строительного сезона составляет от 50 до 100 дней, что не позволяет завершать благоустройство объектов социального и производственного назначения в срок. При этом затраты на содержание всего одного объекта в период простоя, до следующего весенне-летнего сезона, превышают 5 млн рублей. Предлагается разрешить ввод объектов в эксплуатацию с последующим завершением благоустройства в благоприятный для таких работ сезон, с закреплением обязательств по контролю и выполнению работ.

Рассмотренные инициативы направлены на адаптацию федерального регулирования к условиям Арктической зоны, снижение нагрузки на региональные бюджеты и обеспечение устойчивого развития инфраструктуры в северных территориях. Решение проблем, обозначенных в повестке, не требует дополнительного финансирования.

Напомним, комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» образована Указом Президента Российской Федерации в июле 2024 года. Председателем комиссии назначен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Арктическая зона Российской Федерации включает территории с особыми климатическими и инфраструктурными условиями, характеризующимися низкой плотностью населения, ограниченной транспортной доступностью и высокой стоимостью реализации капиталоёмких проектов. Адаптация нормативной базы к данным условиям является необходимым условием реализации государственных задач по развитию Северного морского пути и арктических территорий.

