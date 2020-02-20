Профильное министерство Мурманской области поддержало инициативу ОНФ о проведении в регионе ежегодного северного триатлона

Мурманские активисты ОНФ предложили организовать в Заполярье северный триатлон, включающий плавание, велогонку и легкоатлетический кросс. С просьбой оказать содействие в его проведении общественники обратились к министру спорта и молодежной политики Мурманской области Денису Клебанову. Они уверены: такой марафон не только будет способствовать развитию массовых видов спорта в регионе, но и повысит его туристическую привлекательность.

«Один из несомненных плюсов – отсутствие необходимости создания дополнительной инфраструктуры. Для летнего веломарафона, например, вполне подойдут ландшафты Кольского района, полуостровов Рыбачий и Средний. Легкоатлетический кросс можно провести осенью в Хибинах. Подобные мероприятия пользуются особой популярностью среди любителей массовых видов спорта и проводятся как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Например, Iron Man – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая отдельная гонка серии cостоит из трёх этапов, которые следуют друг за другом без перерывов: заплыва на 2,4 мили , заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль и марафонского забега на 26,2 мили . Мы же предлагаем проводить этапы не нон-стопом, а последовательно, по одному в сезон – и это будет одной из особенностей. Анонсировать заполярный марафон планируется в рамках традиционного зимнего Праздника Севера, ежегодно собирающего несколько тысяч спортсменов из разных стран», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Александр Зубко.

Выслушав аргументацию активистов ОНФ, Денис Клебанов поддержал предложение, внеся в него свои коррективы.

«Если раньше данным видом спорта занимались профессиональные спортсмены, то на сегодняшний день попробовать свои силы может любой желающий, главное – упорство. Учитывая наши природно-климатические условия, рациональнее одним из этапов сделать лыжные гонки, задействовав таким образом все времена года. Благодаря этому у участников появится больше возможностей подготовиться к следующему этапу, увеличив свои шансы на победу», - добавил министр спорта и молодежной политики Мурманской области.

В настоящее время прорабатываются организационные вопросы проведения северного триатлона.