Профильные комитеты областной Думы обсуждают проект областного бюджета на будущий год

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии изучили проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

– К компетенции комитета относится рассмотрение проекта бюджета в части финансирования отдельных программ и подпрограмм, которые касаются поддержки бюджетов муниципальных образований, информационной открытости исполнительных органов власти, государственного управления и гражданского общества, кроме этого, расходы на внепрограммную деятельность. Предварительно мы обсуждали основные параметры и детали областного бюджета. Подчеркну, что даже в тех непростых условиях, в которых находится сейчас государство и регион, мы обеспечиваем все социальные выплаты и льготы нашим гражданам, ни одна расходная статья на эти цели не сокращена. Это позволяет говорить, что бюджет остаётся социально направленным, что отмечал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встречах с фракциями в областной Думе, – пояснил Владимир Мищенко.

В проекте областного бюджета значительная часть средств выделяется на обеспечение общественной безопасности населения, на реализацию проекта по цифровизации городского хозяйства. Бюджетам ЗАТО предусмотрены дотации федерального центра – порядка 1274 миллионов рублей. Из региональной казны будут выделены значительные средства всем муниципалитетам в виде дотаций, субвенций, в том числе и на выравнивание бюджетов всех уровней.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Депутаты поддержали также внесение корректировок в госпрограмму Мурманской области по направлению «Государственное управление и гражданское общество», которая рассчитана на реализацию до 2025 года. В будущем году по некоторым направлениям ожидается увеличение финансирования в общей сумме почти на 830 миллионов рублей. Отмечалось, что дополнительные ассигнования направят на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, полевые поисковые работы, патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие движения «Юнармия» и добровольческого движения, выплату специальных стипендий. На развитие института мировой юстиции будет направлено 475 миллионов рублей.

– На протяжении последних десяти лет мы планомерно укрепляем институт мировых судей, а в последние три года эта поддержка существенно возросла. По сути, бюджет – это инструмент обеспечения жизнедеятельности региона. В целом, он формируется исходя из современных условий и, несмотря на все сложности, есть уверенность, что при таком подходе мы справимся со всем задачами, которые стоят перед нами, – резюмировал Владимир Мищенко.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26357/