Профильные комитеты областной Думы займутся мониторингом исполнения региональных законов

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который конкретизирует отдельные полномочия Мурманской областной Думы в сфере мониторинга исполнения регионального законодательства.

– Мы наделяем профильные комитеты Думы – по своему направлению – новыми полномочиями по мониторингу исполнения законов, которые принимаются областной Думой и работают на территории Мурманской области, – пояснил Владимир Мищенко. – Это необходимо, поскольку должна быть дисциплина исполнения не только федерального законодательства, но и региональных законов. Главная цель – выявить эффективность и «работоспособность» тех или иных правовых норм. Жизнь показывает, что иногда они требуют корректуры. Законодательство должно соответствовать своему времени, а мы – вовремя реагировать.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии обсудили законопроект в сфере противодействия коррупции. Федеральный законодатель предусмотрел закрытый перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. Группа региональных парламентариев внесла законопроект, который приводит региональное законодательство в строгое соответствие с федеральными нормами. Также вносятся изменения, упрощающие процедуру голосования при принятии решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы по основаниям, связанными с личными заявлениями, смертью депутата, судебными решениями.

Комитет поддержал инициативу и рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29322/