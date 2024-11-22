Профильные комитеты регионального парламента обсуждают проект областного бюджета на 2025 год

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии изучили проект регионального закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». К компетенции комитета относится рассмотрение проекта бюджета в части финансирования госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество», а также расходы на непрограммную деятельность.

– Сегодня гражданско-патриотическое воспитание молодежи находится на особом подъеме, – отметил Владимир Мищенко. – Несмотря на сложный бюджет будущего года, предусмотрены серьезные средства на поддержку регионального Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Центр будет располагаться в Мурманске на проспекте Ленина, 18, где будет работать и государственное автономное учреждение «Молодая Арктика». Предусмотрены средства на ремонт помещений и их оснащение – более 65 миллионов рублей. Создание такого Центра – это хорошее подспорье в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Кроме этого, немалые средства выделены на поддержку поискового движения. В Мурманской области очень трепетно относятся к вопросам сохранения памяти, и какими бы тяжелыми не были времена, ежегодно выделяется государственная поддержка на это направление, в том числе грантовая.

На субсидии и гранты в виде субсидий планируется направить 9,5 миллиона рублей победителям конкурса молодёжных проектов. Предусмотрены также 10 миллионов рублей в виде субсидий муниципальным бюджетам для создания условий работы «ЮНАРМИИ» и 5 миллионов рублей на формирование материально-технической базы «Движения Первых», более 3,5 миллиона рублей направят на развитие добровольчества. Также отмечено, что сохраняется финансовое обеспечение вопросов, касающихся коренных малочисленных народов Севера.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Депутаты поддержали также предложения об образовании четырёх муниципальных округов в Мурманской области – Терского, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского. С инициативой выступили местные Советы депутатов. Подчеркивалось, что создание муниципальных округов позволит оптимизировать управление территориями, повысит качество принятия управленческих решений и ответственность муниципальной власти. Кроме того, с экономической точки зрения единый бюджет и бюджетная политика позволят консолидировать финансовые ресурсы.

Комитет получил положительные заключения губернатора Мурманской области на законопроекты о создании двух муниципальных округов – Терского и Ловозерского, которые были рассмотрены комитетом ранее. Принято решение поддержать проекты законов и рекомендовать областной Думе принять их в окончательном чтении с учетом поступивших поправок. Проекты законов об образовании Кандалакшского и Кольского муниципальных округов направлены на заключение главе региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31245/