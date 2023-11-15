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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 11:30

Профильные комитеты регионального парламента приступили к обсуждению проекта областного бюджета на 2024 год

На заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии изучили проект регионального закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

К компетенции комитета относится рассмотрение проекта бюджета в части финансирования госпрограммы «Государственное управление и гражданское общество» с подпрограммами: «Создание условий для обеспечения государственного управления», «Управление государственным имуществом Мурманской области», «Укрепление единства российской нации, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия», «Развитие института мировой юстиции в Мурманской области»,  «Создание условий для позиционирования Мурманской области как ключевой территории опережающего развития в Арктической зоне Российской Федерации и повышения информационной открытости исполнительных органов региона, государственной программы «Информационное общество» в части подпрограммы «Цифровая трансформация форматов взаимодействия населения Мурманской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления региона», а также расходов на внепрограммную деятельность.

– Мы обсудили основные параметры областного бюджета. Расходы распределены с учётом реализации 15 госпрограмм, – пояснил Владимир Мищенко. – Практически по всем направлениям просматривается исполнение стратегического плана «На Севере – жить!», который составлен из предложений, поступивших от северян. Подчеркну, что несмотря на все сложности, особенности и риски, которые сейчас существуют, мы сохраняем социальные гарантии и ориентацию на развитие региона.

Значительную часть средств планируется выделить муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов граждан – порядка 200 миллионов рублей, что вдвое больше, чем в этом году. Почти в два раза увеличены расходы на развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия в Мурманской области – до 731 миллиона рублей.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Депутаты поддержали также предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», которые учитывают увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и дополнительные ассигнования на мероприятия по различным направлениям.

– По основным показателям, которые включены в программу, от мировой юстиции до поддержки молодёжи, «ЮНАРМИИ» и патриотического воспитания – везде рост расходов. Особенно по статьям, которые касаются молодежи, по моему мнению цифры беспрецедентные. Считаю важным, что полностью учтены положения майских указов Президента России. На 2,5 миллиарда рублей увеличены расходы на заработную палату работникам бюджетных учреждений с учетом роста минимального размера оплаты труда – с 1 января 2024 года в Мурманской области он составит свыше 44 тысяч рублей. Бюджет как текущего года, так и будущего периода предусматривает развитие, остается социально направленным и полностью учитывает те обязательства, которые взяла на себя Мурманская область, – резюмировал Владимир Мищенко.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28908/

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