Профильные мероприятия, концерты, выставки и встречи с ветеранами отрасли: как Кольское Заполярье отметит День работника культуры России
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.26 14:30

Профильные мероприятия, концерты, выставки и встречи с ветеранами отрасли: как Кольское Заполярье отметит День работника культуры России

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр культуры региона Ольга Обухова представила программу мероприятий ко Дню работника культуры, который отмечается в нашей стране 25 марта. 

«25 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник — День работника культуры России. В нашем регионе в этой сфере трудится более 2000 человек. В рамках празднования во всех муниципалитетах пройдет более 70 праздничных мероприятий с 24 по 31 марта: выставки, творческие вечера и встречи, лекции, познавательные игры, торжественные и гастрольные мероприятия», – рассказал Ольга Обухова.

Особое внимание будет уделено ветеранам культуры. В рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» на базе молодежных пространств «СОПКИ» состоятся встречи творческой молодежи с заслуженными работниками отрасли. Мероприятия серебряного досуга приурочены к юбилейным датам выдающихся деятелей искусства.
Ключевым событием праздничной программы станет расширенное заседание коллегии министерства культуры региона 24 и 25 марта. Первый день посвящен профильным мероприятиям на разных площадках: рабочая сессия для руководителей органов управления культурой, методический семинар для музейных специалистов, совещание архивных учреждений, образовательное мероприятие для волонтеров культуры «Культурный код добровольчества: стратегия и практика». Также состоится выездное заседание Совета директоров культурно-досуговых учреждений в новом здании Центра «Прометей» в Гаджиево.

25 марта в областной филармонии пройдет пленарная сессия, на которой будут рассмотрены итоги реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» за 2019-2025 годы и определены задачи до 2030 года. После деловой части состоится торжественный вечер с чествованием лучших работников отрасли и вручением премий за особый вклад в развитие культуры и искусства.

Праздничная программа включает масштабные выставочные и гастрольные проекты. Так, 21 марта здесь выступит Мурманский филармонический оркестр под управлением московского дирижера Михаила Архипова с программой «Моцарт и «Испанский Моцарт», а 29 марта – джаз-трио Петера Сарика из Венгрии.

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова 17 марта состоится концерт Олега Митяева, 19 марта выступит ансамбль «Песняры». 22 марта зрителей ждет гала-спектакль «Россия – душа моя» с участием студентов Театрального института имени Бориса Щукина. 26 марта зрители увидят спектакль «Последний шанс» с Олесей Железняк и Андреем Леоновым, 31 марта – комедию Свидание вслепую» с Надеждой Ангарской.

Областной художественный музей представит выставочный проект «Мнение. Влияние. Выбор» апатитского художника Федора Мухаметшина. А 20 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея откроется выставка из Санкт-Петербурга «Графика Андрея Блиока». В областном краеведческом музее продолжает работу экспозиция «Написанный ветром, нарисованный светом», которая посвящена литературному наследию Кольского Заполярья.

Всемирный день театра, который отмечается 27 марта, станет кульминацией праздничной программы. Старт мероприятиям даст областной конкурс детских, юношеских и молодёжных любительских театров «Новая энергия» – он пройдёт 21 и 22 марта во Дворце культуры имени Кирова. 27 марта Центр современного искусства «СОПКИ.21А» присоединится к Всероссийской акции «Ночь театрального искусства».

В этот же день областной театр кукол представит премьеру спектакля «Печки – лавочки» по мотивам произведений Василия Шукшина. В областном драматическом театре 27 марта будет показан спектакль «Зойкина квартира». А 31 марта и 1 апреля на сцене драмтеатра пройдут гастроли Московского государственного театра «У Никитских ворот» со спектаклем «Я – Майя!» о великой балерине Майе Плисецкой.

Кроме того, Ольга Обухова напомнила, что учреждения культуры предлагают программу альтернативного досуга. Областной краеведческий музей приглашает 21 марта на автобусную экскурсию из Мурманска в Ловозеро. А 27 марта – на вечерний квест «Притяжение Арктики», который проводится после закрытия музея с 20 до 21 часа.

Драматический театр приглашает на экскурсии «Душа Кулис» для взрослых по выходным и программы «Сквозь время» и «Тайны закулисья» для школьников.

24 марта в ЦСИ «СОПКИ.21А» состоится показ спектакля «Пеппи» театральной студии «Феникс», 25 марта пройдет открытая лекция «Женские образы в живописи и графике», 27 марта – лекция историка Вадима Лихачева на тему «Сакральная география Сейдозера». 28 марта библиотека приглашает на литературное путешествие в книжные лабиринты «Вагон-книжник».
Министр отметила, что в рамках празднования особое внимание уделяется развитию самодеятельного народного творчества, которое является одним из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!». Сольные концерты образцовых, народных и заслуженных коллективов пройдут на различных площадках региона. Дворец культуры имени Кирова приглашает: 21 марта на концерт «На завалинке» фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамблей народной песни «Любава» и «Горенка», 27 марта на представление «Планета чудес» цирка «Комплимент», а 29 марта на концерт «Русские напевы» ансамбля «Россия» имени Владимира Колбасы.

Подробности – на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

 

 

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457325633%2Fwall-120229555_119341

