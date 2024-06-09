Профильный класс ММТП закончил «Школу инженерных наук»

Уникальную возможность получили учащиеся 10-го транспортно-логистического класса из гимназии №8 города Мурманска – отучиться в «Школе инженерных наук». Проект реализовали совместно Мурманский арктический университет и Мурманский морской торговый порт.

Ребята изучали инженерные науки, основы механики, теплотехники и электротехники, а ММТП предложил гимназистам решить увлекательные кейсы. Руководили учениками преподаватели кафедры автоматики и вычислительной техники и кафедры строительства, энергетики и транспорта.

«Для нас главное, чтобы у ребят было как можно больше возможностей реализовать себя в будущем. А такие знания как нельзя лучше помогут им в этом», - поделилась начальник отдела по оценке и развитию персонала ММТП Мария Пономарева.

В стенах МАУ прошло торжественное награждение лучших проектов, а также вручение сертификатов об окончании. Эти документы позволят гимназистам получить дополнительные баллы при поступлении в университет.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255006%2Fwall-149919532_3945