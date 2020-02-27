Профильный комитет Мурманской областной Думы поддержал инициативу об установлении 80% надбавки к заработной плате молодым специалистам с первого дня работы

На очередном заседании комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой парламентарии обсудили региональный законопроект, который устанавливает максимальные процентные надбавки к заработной плате и увеличивает возраст работников, имеющих право на эти надбавки за работу в районах Крайнего Севера, с 30 до 35 лет.

- По этому вопросу мы писали множество обращений в федеральные органы власти, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство. На наше последнее обращение есть ответы от различных министерств о том, что этот вопрос попал в повестку дня. Но ждать окончательного решения вопроса, уже нет времени. Мы испытываем острый дефицит кадров в сферах образования и медицины. Я считаю, что предлагаемый Губернатором области законопроект станет хорошим стимулом для привлечения молодых специалистов на Кольский Север, - отметила Надежда Максимова.

Данный законопроект также рассматривается профильными комитетами областной Думы и будет представлен на заседании регионального парламента комитетом по труду, вопросам миграции и занятости населения.

Также депутаты поддержали вопрос об обращении Мурманской областной Думы к председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о необходимости суммирования стажа работы и службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Эта мера даст возможность людям, которые проходили службу в Вооруженных силах, и при увольнении не имели необходимой выслуги для назначения пенсии, включить этот период в стаж работы на Севере и получить право на досрочное назначение страховой пенсии.