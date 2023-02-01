Профильный комитет областной Думы рассмотрел ходатайства о присвоении звания «Город морской доблести» Североморску и Заозерску

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных.

Центральной темой повестки стало рассмотрение поступивших в региональный парламент ходатайств представительных органов местной власти о присвоении почетного звания «Город морской доблести» Североморску и Заозерску.

На заседании отмечался огромный вклад, который внесли оба города в обеспечение обороноспособности страны, в решение задач по защите Родины.

«Эти два ЗАТО, безусловно, такого звания заслуживают, - подчеркнул Михаил Ильиных. – Североморск – это столица Северного флота, здесь базируются самые мощные, современные корабли. Заозерск совершенно по праву называется колыбелью атомного подводного флота. В каждом ЗАТО есть своя аллея героев. В том числе и героев, которые получили это высокое звание уже в мирное время, осваивая новую технику, новые районы мирового океана».

Комитет рассмотрел документы на их соответствие требованиям регионального законодательства и направил губернатору области на заключение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27000/