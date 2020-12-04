Профильный комитет поддержал проект федерального закона, вносящий изменения в статьи 1 и 20 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. В центре внимания депутатов были государственные программы и проект областного бюджета на 2021 год и на плановый предстоящий период.

В числе ожидаемых результатов реализации госпрограммы «Природные ресурсы и экология» - снижение объёмов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, увеличение доли площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями. В следующем году в программе предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Отмечалось, что в программе заложены средства по экологическому просвещению населения.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах очистки лесов от мусора, а также ликвидации накопленного экологического ущерба, финансирования Мурманской авиабазы. Комитет принял информацию к сведению, рекомендовав Министерству природных ресурсов и экологии и Министерству ЖКХ предусмотреть на 2022 и последующие годы финансирование мероприятий по сбору мусора вдоль дорог, а также его утилизации.

Государственная программа «Рыбное и сельское хозяйство» планируется к реализации в 2021-25 годах. На эти цели предусмотрено в следующем году свыше 833,8 миллиона рублей. Приоритетами региональной аграрной политики являются: повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций региона и наращивание ими объемов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, яиц) на основе совершенствования форм и механизмов государственной поддержки сельскохозяйственного производства, повышения производительности труда, развитие малых форм хозяйствования и кооперации, а также субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах производства и переработки пищевой продукции.

Наряду с обозначенными приоритетами основными направлениями региональной политики является сохранение и развитие северного оленеводства, повышение конкурентоспособности пищевой и перерабатывающей промышленности, решение вопросов инновационного развития.

В ходе обсуждения шла речь о необходимости увеличения поддержки совхоза «Тулома», также говорилось о важности стратегии развития этого предприятия. По мнению КСП Мурманской области, озвученного на заседании, объём господдержки не позволит обеспечить в среднесрочной перспективе объём государственной поддержки сельского хозяйства, планируемый на 2021 - 2023 годы, не позволит обеспечить в среднесрочном периоде решение задачи, поставленной в Прогнозе социально-экономического развития, по сохранению сельхозпроизводителями объемов выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, яиц), а также создает риски для снижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций региона.

Комитет рекомендовал принять в первом чтении проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Региональные парламентарии обсудили и поддержали проект федерального закона, вносящий изменения в статьи 1 и 20 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства». Он подготовлен в целях совершенствования правового регулирования в области прибрежного рыболовства с учетом сложившейся практики правоприменения. Законопроектом предлагается установить виды первичной обработки улова водных биоресурсов, допустимые на судах рыбопромыслового флота при осуществлении прибрежного рыболовства.