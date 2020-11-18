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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 12:15

Профильный вице-губернатор проверил ход работ на стройках в Североморске

Заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский проверил ход строительных работ трех объектов в ЗАТО Североморске.

Глава ведомства посетил амбулаторию в Сафоново. Здесь работы вышли на финишную прямую. Сейчас на объекте завершается подключение монтируемого оборудования и его пуско-наладка, а также идет итоговая проверка государственного строительного надзора. До конца месяца амбулатория будет готова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующими объектами, которые осмотрел Владислав Сандурский, стали детский сад на 220 мест и школа на 1200 мест в Североморске. Они строятся в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». Работы ведутся с отставанием от графика.

«На стройплощадке детского сада подрядчик завершает работы по нулевому циклу. Тем не менее, необходимо увеличить темпы – в случае двусменной работы отставание от графика можно наверстать. Строительство школы, к сожалению, идет с большим отставанием. Сейчас ведутся работы по благоустройству и фасаду, а также продолжается возведение еще двух корпусов. Но на площадке по-прежнему не хватает людей. Подрядчику поставлена задача – активизировать темпы, заказчику – держать на контроле и оперативно оплачивать выполненные работы. Ввести объект в эксплуатацию до конца года не представляется возможным», – отметил Владислав Сандурский.

 

 

 

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