Профильный вице-губернатор проверил ход реконструкции Мурманского областного драмтеатра и краеведческого музея

В столице Кольского Заполярья продолжается реконструкция Мурманского областного драматического театра и краеведческого музея. Оба объекта находятся на личном контроле у вице-губернатора – министра строительства региона Владислава Сандурского. Сегодня прошёл очередной выезд на стройплощадки с проверкой хода работ.

Реконструкция краеведческого музея ведется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» и находится в активной фазе. До конца месяца подрядчик должен завершить ремонт фасада, который ведется в «тепляках» – временных сооружениях для обеспечения работ в зимний период. Также идут работы на крыше и внутри здания.

В рамках национального проекта «Культура» продолжается реконструкция драматического театра. Практически завершена реставрация потолка основного зала. Рабочие приступили к покраске карниза, а на следующей неделе начнут монтаж нижней механики сцены, в том числе трех люков-провалов. Через две недели в театре ждут первую поставку гранита и мрамора для отделки парадной части театра.

«На обоих объектах необходимо как минимум в два раза увеличить количество людей, занимающихся отделкой. В музее через 10 дней после подачи тепла приступят к установке новых окон, которые будут в точности соответствовать историческому облику зданий. Принято решение на территории у драмтеатра асфальт заменить на брусчатку – такой объект заслуживает соответствующего благоустройства. Эти работы не потребуют дополнительных затрат и будут выполнены за счет экономии по торгам, прошедших по этому проекту», – отметил Владислав Сандурский, сообщает региональное Министерство информационной политики.