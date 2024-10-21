Профориентация молодёжи стала одним из ключевых направлений работы «Движения Первых» в Мурманской области

Региональное отделение Всероссийского сообщества «Движение Первых» в Мурманской области создано полтора года назад. За это время в него вступили свыше 25 тысяч молодых северян. Основная задача – создание равной и доступной среды для развития и самореализации детей и молодёжи по разным направлениям.

«Сегодня в регионе создано 16 местных и 194 первичных отделений «Движения Первых». Открыто 19 современных пространств, где молодёжь собирается для общения и реализации своих проектов. Это в дополнение к «СОПКАМ», которые работают в муниципалитетах», – сказал сегодня губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Подробнее о результатах работы молодёжного движения и планах на IV квартал 2024 года рассказал председатель регионального отделения Никита Тихомиров.

«Наша большая команда реализует как федеральные, так и региональные проекты на территории всей области. Современные рабочие пространства открылись в 19 населенных пунктах благодаря поддержке правительства Мурманской области в рамках предоставления субсидий. Также помощь была оказана администрациями муниципальных образований, которые предоставили отремонтированные помещения», – отметил Никита Тихомиров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одно из основных направлений второй пятилетки стратегии развития Мурманской области «На Севере – жить» – образование, а именно – ставка на топ-20 образовательных направлений. Так, по словам Никиты Тихомирова, профориентация молодёжи стала одним из ключевых направлений «Движения Первых». На территории нашей области реализуется проект «Профориентация на понятном языке». Его миссия – ориентация молодёжи оставаться учиться и работать на севере.

«Тема профориентации молодёжи крайне важна для региона. Ребята должны знать, какие предприятия активно работают в области, какие специальности востребованы, уровень заработных плат, на кого пойти учиться. Мы чётко понимаем приоритеты развития, они отражены в плане «На Севере – жить». И деятельность «Движения Первых» в части профориентации также должна быть на это ориентирована», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/