Профориентация: мурманским школьникам рассказали об устройстве гидроэлектростанции

На базе «Атомкласса» Мурманского международного лицея стартовал проект «Диалог на равных». Флагманом проекта стала компания ПАО «ТГК-1». С докладом об устройстве и принципе работы ГЭС перед десятиклассниками выступил начальник оперативной службы Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Илья Дубровский.

«Сегодня мы рассказали ребятам о прошлом электроэнергетики: об истории её развития в нашей стране, как устроена энергосистема сейчас. А то, каким станет будущее энергетики, зависит от школьников. Они сейчас только набирают свой багаж знаний. А мы в формате «Диалога на равных» помогаем сформировать интерес и любовь к профессии, чтобы в будущем они смогли построить карьеру в энергетической отрасли», – подчеркнул Илья Дубровский.

Итогом встречи стала короткая викторина. Отвечая на вопросы, ребята продемонстрировали отличное знания физики и безошибочно назвали формулы вычисления силы тока и напряжения. получили призы.

Проект «Диалог на равных» – это тематические встречи руководителей и сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса Мурманской области, направленные на повышение престижа технических специальностей, профориентацию и мотивацию молодёжи личным примером успеха.

Организаторами выступают Минэнерго и ЖКХ Мурманской области при поддержке предприятий региона, Мурманский международный лицей.

Фото: https://gov-murman.ru