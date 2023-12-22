Профсоюз работников народного образования и науки РФ подготовил новогодние подарки для военнослужащих

Депутат мурманского горсовета от партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова совместно с активистом «Молодой гвардии Единой России» посетила госпиталь, где лечатся участники специальной военной операции.

Вместе с подарками бойцам передали открытки, которые подписали участники XXXII Конференции регионального отделения «Единой России», а также новогодние украшения «Чудо ёлочки», которые сделали своими руками ученики Мурманской коррекционной школы №1.

«Восстановление ребят после ранений – это сложный процесс. А футболки из натуральных материалов с принтами «тёплого» Севера не только сделают прибывание в медицинском учреждении более комфортным, но и лишний раз напомнят солдатам, что северяне гордятся ими и любят.

Кроме того, вручили праздничные открытки, написанные руками юных мурманчан с новогодними поздравлениями и яркими украшениями.

Поправляйтесь скорее, дорогие наши!», – сказала депутат горсовета.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/elena-merkushova-peredala-podarki-bojcam-v-gospital