Мурманская область. Арктика (16+)03.06.23 09:30
Профсоюз работников народного образования и науки РФ в очередной раз передал помощь участникам СВО
1 июня в региональный исполком партии «Единая Россия» профсоюз работников народного образования и науки РФ передал для бойцов специальной военной операции собранную гуманитарную помощь. Ценный груз доставлен в рамках акции «Север помогает».
«Мы принесли продукты питания, средства личной гигиены, а также одежду, компактные газовые плиты и баллоны к ним», - сообщил член Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки РФ» Назар Меркушов.
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/profsoyuz-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf-v-ocherednoj-raz-peredal-pomosh-uchastnikam-svo
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