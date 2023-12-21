Профсоюзная организация Кольской АЭС заняла 1-е место в конкурсе среди профсоюзов атомной отрасли

Работа профсоюза работников Кольской АЭС в 2022 году и в первом полугодии 2023 года признана лучшей среди первичных профсоюзных организаций с численностью от 900 до 3000 человек. В данном конкурсе приняли участие порядка 30 первичных профсоюзных организаций и 5 территориальных профсоюзных организаций, которые входят в контур ГК «Росатом».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, профессиональный отбор был организован Российским профсоюзом работников энергетики и атомной промышленности, в котором оценивались различные направления деятельности: организационно-массовая работа с персоналом предприятия, работа с молодёжью, защита социально-экономических и трудовых прав работников, правовая работа и социальная работа.

В первичной общественной профсоюзной организации (ПОПО) работников Кольской АЭС состоит 64% сотрудников атомной станции.

«В числе важнейших социальных приоритетов профсоюзной организации - защита здоровья и благополучия людей. Все работники за счёт предприятия застрахованы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Профсоюзный комитет также особое внимание уделяет контролю за своевременной выплатой заработной платы сотрудникам и ее регулярной индексацией», - пояснил председатель ПОПО Кольской АЭС Дмитрий Позолотин.

При участии профсоюзной организации КАЭС проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, организуется детский отдых в туристических центрах и летних лагерях, реализуется программа оздоровления работников и членов их семей. Более 15 клубных формирований спортивного и культурного направления поддерживаются ПОПО Кольской АЭС.

На предприятиях ГК «Росатом» диалог с сотрудниками является одним из ключевых приоритетов. Комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и условий труда сотрудников помогает специалистам стать частью профессионального сообщества, а также способствует повышению престижа работы в отрасли.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.