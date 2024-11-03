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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.24 15:00

Профсоюзу Северного флота – 80 лет

Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. С праздником членов территориальной организации Северного флота профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Спикер регионального парламента акцентировал внимание на том, что юбилей профсоюза Северного флота совпадает с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, который в октябре отметили в Мурманской области.

- Созданная в годы Великой Отечественной войны, организация всегда была надёжным партнёром и помощником Северного флота, а все те, кто в ней состоял - рабочие, инженерно-технические работники и служащие - внесли весомый вклад в общую победу, - сказал депутат. – В наши дни профсоюз продолжает защищать интересы тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает повышение боевой готовности флота.

Парламентарий отметил активную гражданскую позицию членов организации, пожелал всему гражданскому персоналу Северного флота крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо Мурманской области и всей России и вручил членам профсоюзной организации награды регионального парламента.

К тёплым словам поздравления присоединилась по видеосвязи сенатор – представитель Мурманской областной Думы в Совете Федерации Татьяна Сахарова, особо отметив вклад флотского профсоюза в поддержку участников специальной военной операции и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Завершили праздничный вечер выступления творческих коллективов региона.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31101/

 

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