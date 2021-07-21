Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты из-за инфляции

В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Предлагается также ежегодно увеличивать соотношений величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Как пишут РИА «Новости», профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте Единого плана прописана индексация только для неработающих пенсионеров.

Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному Собранию.