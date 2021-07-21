Профсоюзы предложили уравнять минимальный размер пособия по безработице и прожиточный минимум

Профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту, следует из заключения по вопросу «О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Как пишут РИА «Новости», согласно заключению, профсоюзы предлагают совершенствовать налоговое законодательство в части установления налога на доходы физических лиц для исключения из налогооблагаемой базы суммы, равной минимальному размеру оплаты труда, а также для дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц - повышения ставок доходов наиболее обеспеченных граждан.

Это позволит компенсировать выпадающие расходы и увеличить возможности по социальной поддержке наименее обеспеченной части населения.

«Обеспечить достаточное финансирование мероприятия «Обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» в целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия - в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации», - говорится в документе.