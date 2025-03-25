Профсоюзы в упадке, но 60% россиян считают их необходимыми

6 из 10 россиян считают, что профсоюзное движение находится в упадке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

23 марта — был день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии этой даты россияне оценили деятельность профессиональных организаций.

49% россиян ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Положительно к их работе относятся 30% (10% — безусловно положительно, 20% — скорее положительно), а негативно — 21% (13% — скорее отрицательно, 8% — абсолютно отрицательно).

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин. Чем выше доход россиян, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодёжь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 54% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, россияне считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

60% россиян уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 13% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов (66% против 54%). В их полезности чаще уверены россияне старше 45 лет (68% против 54% среди молодежи до 34 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

Среди осведомленных о деятельности профессиональных союзов 62% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (66% против 57%). Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций (66%).

29% россиян говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 9% видят признаки подъёма.

Россияне ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».

Время проведения опроса: 1—9 марта 2025 года.

А в это время профсоюзы обеспокоены риском роста в 2025 году числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда - его ожидает объединение территориальных органов, пишет «Коммерсант». В ведомстве, однако, считают новую модель надзорной деятельности эффективной, ссылаясь на сокращение долгов по зарплате и долгосрочное снижение производственного травматизма. Там отмечают, что реформа сократит лишь административный персонал, но не численность инспекторов. Это позволит увеличить их зарплаты и ужесточить требования к качеству работы.

Как отмечают в аналитической записке эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), введение в рамках контрольно-надзорной реформы моратория на проверки «повлекло за собой ограничения права государственных инспекторов труда свободного доступа к рабочим местам в любое время суток - даже при наличии явной угрозы для жизни и здоровья работника инспектор не может провести проверку без согласования с прокуратурой». В 2023 году госинспекторы труда направили около 2 тысяч заявлений в прокуратуру о согласовании внеплановых проверок в связи с уже происшедшими несчастными случаями - и получили 1,5 тысячи отказов, отмечают в ФНПР.

«Многим предприятиям не хватает знаний Трудового кодекса, и с учётом этого трудовая инспекция должна, как сейчас, выступать скорее консультантом, позволяющим исправить допущенные нарушения», - говорит управляющий директор управления рынка труда и социального партнёрства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина.