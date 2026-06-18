Профтур в Мончегорске: состоялась экскурсия на градообразующее предприятие АО «КГМК»

Представитель Мончегорского кадрового центра Татьяна Данцева вместе с 13 учащимися школ и студентами из Мончегорска и Оленегорска отправилась на профтур — экскурсию на градообразующее предприятие АО «Кольская горно-металлургическая компания».

Профтур стал одним из мероприятий подготовки к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, но её главная цель была гораздо глубже — помочь ребятам найти своё призвание.

Для участников была подготовлена насыщенная программа, направленная на погружение в мир металлургии. Экскурсия началась с экскурса в историю становления Кольской ГМК, где ребята узнали о значении предприятия для города и страны. Затем школьники и студенты перешли от теории к практике, посетив Контрольно-аналитический цех (КАЦ) — сердце контроля качества продукции. Здесь они увидели работу лаборантов химического анализа и контролёров цветной металлургии, ознакомившись с производственными процессами и технологиями.

Специалисты кадрового центра и сотрудники предприятия подробно рассказали о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, а также о необходимых навыках и требованиях к квалификации. Это помогло участникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Самым ценным моментом встречи стала личная история Марии Васильевны, опытного контролёра 5-го разряда. Много лет проработав бухгалтером, она не побоялась кардинально сменить сферу деятельности. Её пример успешного освоения рабочей профессии и вдохновение от работы на заводе стали мощным мотиватором для юных гостей, помогая им определиться с профессиональным путём.

Проведённый профтур стал не просто экскурсией, а эффективным инструментом ранней профориентации. Мероприятие позволило участникам получить глубокое представление о сложности и значимости профессий в горно-металлургической отрасли. Знакомство с реальными рабочими буднями и живое общение со специалистами помогли школьникам и студентам сформировать более осознанное представление о будущей карьере. Подобные инициативы играют ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров будущего.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543512/#&gid=1&pid=5