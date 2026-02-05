Прогноз-2026: к концу года в перечень недобросовестных работодателей могут включить уже 2,5 тысячи компаний и ИП

Роструд с 2025 года запустил реестр недобросовестных работодателей. В него включают компании и индивидуальных предпринимателей, которые нарушают трудовое законодательство. На начало февраля 2026 года список разросся до 656 названий организаций и ИП. При этом всего за прошлый год таких компаний оказалось 603.

Как пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Роструда, единственным критерием для включения работодателя в реестр выступает нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью. Это может быть как подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера, так и отсутствие трудового договора вовсе.

Чаще всего трудовое законодательство не соблюдают в сферах торговли, общественного питания, строительства, логистики, клининга, охранных услуг, отметила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Большинство попавших в реестр - ИП, но есть и более крупные организации.

Нелегальная занятость несёт существенные риски как для сотрудников, так и для компаний. Если говорить о сотрудниках, то работа в такой компании может обернуться для них снижением социальных гарантий, утратой части пособий и угрозой незаконных увольнений.

Для работодателя нелегальная занятость также связана с серьёзными последствиями. Сотрудник вправе обратиться в суд с требованием установить фактические трудовые отношения за весь период неофициальной работы.

Наконец, использование нелегального труда повышает риск усиленного внимания и проверок со стороны трудовой инспекции и налоговых органов. Могут и привлечь к ответственности за нарушение ТК - это повлечёт административный штраф (от 50 тысяч до 100 тысяч рублей). Если же сумма неуплаченных налогов имеет особо крупный размер, то работодателю грозит уголовная ответственность.

Присутствие компании в таком реестре — сигнал для потенциальных сотрудников о недобросовестности работодателя, заявила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она добавила: более заметный эффект возможен при активном использовании этого списка гражданами — в случае если соискатели будут чаще обращать на него внимание и проявлять инициативу, обращаясь в Государственную инспекцию труда. Как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, к концу 2026-го в перечень могут включить уже 2,5 тысячи компаний и ИП.