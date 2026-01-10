Прогноз-2026: россиянам получить кредит станет ещё сложнее

В ноябре 2025 года банки отклонили 82,6% всех поданных физлицами заявок на кредиты. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как сообщает banki.ru, наиболее сильно увеличилось число отказов на выдачу ипотеки — на 17,1 процентного пункта в годовом выражении, до 69%. На втором месте оказались POS-кредиты (+9,4 п. п. к ноябрю 2024-го, до 82,5%), на третьем — автокредиты (+6,2 п. п., до 89,5%).

«Банки одобряют заявки клиентов, которые не только имеют безупречную кредитную историю, но и, скорее всего, получают белую зарплату и способны официально подтвердить свои доходы», — отмечает аналитик «Freedom Finance Global».

Причиной ужесточения скоринговой политики банков и МФО эксперт называет рост доли просроченных кредитов. По оценке ЦБ РФ, к концу сентября она достигла 11%, а с начала 2025 года увеличилась почти на 30%.

По мере снижения ключевой ставки количество потенциальных заёмщиков значительно вырастет, что может способствовать дальнейшему расширению доли просрочки в кредитных портфелях банков, допустила Мильчакова.

«Если она не будет уменьшаться, то не исключаем, что уже в текущем году банки начнут выдавать займы клиентам с показателем долговой нагрузки от 50% и выше только под залог недвижимости или автомобиля», — предупредила аналитик.