Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.01.26 12:00

Прогноз-2026: рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом

Такой вывод можно сделать из прогноза опрошенных ЦБ аналитиков. Для сравнения: по последним данным Росстата, средний заработок в России в октябре 2025-го приблизился к 100 тысячам рублей, увеличившись на 14% по сравнению с показателем 2024-го.

Как сообщают «Известия», при этом динамика замедлится по сравнению с прошлым годом и повышение будет неравномерным: работодатели всё чаще будут делать ставку на узких и дефицитных специалистов. Выше среднего, скорее всего, станут увеличивать оклады senior-специалистам в IT — разработчикам ПО, экспертам по нейросетям и кибербезопасности, а также сварщикам и инженерам, прежде всего в оборонной промышленности, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Рост ожидается и у врачей в частных клиниках — из-за нехватки кадров, в том числе на фоне обязательной отработки выпускников медвузов в государственных больницах. Среди самых высокооплачиваемых останутся врачи узких и высокотехнологичных специальностей — стоматологи, хирурги, репродуктологи и косметологи, уверены в «SuperJob». В коммерческой медицине спрос на их услуги стабильно высокий, поэтому в 2026 году их оклады могут вырасти на 10–12%. Кроме того, дефицит кадров в сфере усилится из-за обязательной отработки выпускников медвузов в системе ОМС, подчеркнули в компании.

Для сравнения: по данным «Работа.ру», в 2025 году сильнее всего выросли зарплатные предложения в маркетинге, рекламе и СМИ — на 20%. В сфере услуг прибавка составила 19%, в IT и финансах — по 17%.

По оценке «Авито Работы», лидером в 2025-м стала сфера искусства и развлечений — рост в 1,5 раза год к году. Аналогично — в гостиничном бизнесе, а также в транспортном машиностроении, рассказал директор по развитию сервиса Роман Губанов.

Похожие тенденции отмечаются и среди рабочих профессий. Самый заметный рост зафиксирован у инженеров-технологов и водителей-заправщиков, а также у работников кухни, добавил он.

По данным hh.ru, в 2025 году медианные зарплаты сильнее всего выросли у маляров, штукатуров и страховых агентов.

В целом усиливается спрос на новые профессии — дата-сайентистов, специалистов по ИИ, обучению нейросетей и кибербезопасности. В среднем их доходы в 2026 году могут вырасти на 10–15%, отметила ведущий аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова.

При этом в ряде отраслей роста зарплат почти не ожидается. Так, в лёгкой промышленности оклады будут стагнировать из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортом, отметил Александр Ветерков из «Работа.ру».

Сдержанная динамика также будет в строительстве, в производстве стройматериалов, образовании, здравоохранении и культуре — в основном из-за бюджетных ограничений, считает директор научно-исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский. При этом внутри отраслей усилится расслоение: например, в IT снижается спрос на базовые позиции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2026: рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом-PRO Валюту (16+)Курс доллара США стабилен в паре с евро, слабо снижается к фунту-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»