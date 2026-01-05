Сопровождающим участников СВО на лечение будут оплачивать проездОливье и «шуба» лидируют в списках и самых любимых, и самых надоевших новогодних блюд россиян
Прогноз-2026: в среднем ставки по вкладам в 2026 году будут находиться на уровне 11–13% годовых

Установление ключевой ставки на уровне 16% годовых на декабрьском заседании совета директоров Банка России, вероятно, станет максимальным значением при расчёте налога на доходы с депозитов в 2026 году. О таком прогнозе сообщает banki.ru, ссылаясь на экспертов «Почта Банка».

Они ожидают, что в течение 2026 года будет происходить дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки до минимального уровня в 13% годовых и среднего уровня 14,5–15% годовых, при условии достижения целей по инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения. В соответствии с прогнозами необлагаемый лимит по депозитам составит 160 тысяч рублей. 

«До конца 2025 года население продолжало активно размещать средства в сберегательных продуктах. При этом налог на полученные доходы по депозитам или накопительным счетам, открытыми в декабре, будет рассчитываться уже по базе 2026 года», — пояснил руководитель направления комиссионных продуктов и пассивов «Почта Банка» Кирилл Мирченко.

Он напомнил, что налог начисляется только на доходы с депозитов и не распространяется на сумму вклада. Его рассчитывают из разницы полученного дохода и необлагаемого лимита. Остаток умножают на ставку налога в 13% или 15% в зависимости от размера дохода: до 2,4 млн рублей или свыше 2,4 млн рублей. Например, если доход по вкладам составил 200 тысяч рублей, то из него вычтут 160 тысяч рублей, налог начислят только на сумму в 40 тысяч рублей. 

При расчёте налога учитываются доходы, полученные по всем сберегательным продуктам в разных банках. Финансовые организации предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведёт расчёт и направит соответствующее уведомление в «личном кабинете» ФНС России или по почте вкладчику.

А в это время аналитики не прогнозируют значительного снижения ключевой ставки, что связано с предстоящим повышением НДС на 2% (с 20 до 22%). Но после периода адаптации можно ожидать дальнейшее плавное снижение.

«Наиболее вероятным сценарием представляется снижение до 12% в течение года. К счастью, в 2026 году не планируется увеличение бюджетного импульса, что наряду с увеличением налогов и высокой ключевой ставкой должно привести к торможению инфляции. Это позволит ЦБ планово снижать ставку», — сообщил «ББР Банк».

Одновременно со снижением ключевой ставки продолжится снижение и доходности по вкладам. По прогнозам, в среднем ставки по вкладам в 2026 году будут находиться на уровне 11–13% годовых.

