24.01.26 12:00

Прогноз-2030: оборот наличных в России может вырасти за 5 лет на 22-35%

Банк России определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы. Как сообщает пресс-служба ведомства, ЦБ ожидает в стране роста объёма наличных в обращении. На начало этого года он составил 19,7 трлн.

В базовом сценарии регулятор прогнозирует увеличение показателя на 22%, до 24 трлн рублей. В рисковом варианте ожидается ещё более заметный рост — на 35%, до 26,6 трлн, следует из документа «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы».

Доля наличных платежей перестанет активно снижаться и в ближайшие годы стабилизируется около 10%, ожидают в Банке России. Для сравнения: с 2021-го по 2025 год она упала с 25,7 до 12,2%. Это значит, что прежний тренд на переход к безналичным расчётам резко замедлится.

Наличные по-прежнему остаются востребованными у населения, что подтверждают и опросы, и банковская статистика. По данным пресс-службы «Альфа-Банка», около 45% россиян до сих пор используют их при оплате покупок. Статистика «Русского Стандарта» показывает, что банкоматы чаще применяются для пополнения счетов, однако по суммам операций картина иная: с января по сентябрь 2025 года 55% общего объема операций пришлось на снятие наличных. Это говорит о том, что россияне стали чаще держать деньги «на руках».

Рост наличных уже оказывает влияние на финансовую систему. В 2025 году увеличение объёма банкнот в обращении привело к оттоку ликвидности из банков примерно на 1 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Это превышает показатели прошлых лет.

С начала 2021 года объём наличных вырос на 46,4% и к 2026 году достиг 19,7 трлн рублей. В периоды повышенной неопределенности спрос на кеш резко возрастал, особенно в 2022-ом, когда в пиковые дни Банк России выпускал столько банкнот, сколько обычно не выпускает за целый год.

Спрос на наличные увеличивается в периоды повышенной неопределенности: люди инстинктивно предпочитают держать часть денег под рукой, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты. Отток ликвидности из банков во второй половине 2025 года был связан с перебоями в проведении безналичных платежей из-за отключений интернета, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Дополнительным фактором могли стать участившиеся блокировки карт на фоне повышенного внимания банков к подозрительным операциям, добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Чем больше наличных в обороте, тем ниже уровень контроля и благоприятнее среда для теневого сектора, предупредила ведущий аналитик «Freedom Finance Global» Наталья Мильчакова.

Власти РФ планируют ряд мер по сокращению доли теневой экономики и наличного оборота. В числе возможных шагов начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев называет снижение лимитов на вывоз наличных за рубеж, усиление контроля за сделками с имуществом, а также потенциальные ограничения на снятие и внесение крупных сумм. Мильчакова допускает, что за снятие наличных в банкоматах вскоре могут начать взимать комиссию.

 

