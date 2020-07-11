Прогноз мурманских портовиков не оправдался

У мурманских портовиков была надежда, что начавшийся в июне промысел морского окуня в Северном бассейне положительно скажется на динамике грузооборота Мурманского морского рыбного порта. В июне 2019 года именно поставки морского окуня из Гренландского моря и путассу с Фарерских островов увеличили перевалку рыбы в ММРП. Но в 2020-м рыбопромышленники предпочли отправить эти уловы в порт Санкт-Петербург – ближе к рынкам сбыта. Поэтому ассортимент грузов в мурманском порту не особо отличается от майского: треска, пикша, зубатка, креветка и краб.

Объём поставок рыбы в Мурманск в три раза уступает общему объёму рыбодобычи в Северном бассейне.

- Всего в июне порт принял 46 рыбопромысловых судов, - рассказывают в службе главного диспетчера Мурманского морского рыбного порта. – Больше всего доставил транспорт-рефрижератор «Принцесса Арктики» - 2800 тонн мороженой рыбы за два рейса. На втором месте – транспорт «Сириус» (1400 тонн). В категории средних траулеров отличился «Проект» – 375 тонн. Среди малых траулеров-прибрежников лидируют «Нева» и «Росйоки» - 114 и 74 тонны охлаждённой рыбы соответственно.