Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших

2025-й стал временем возвращения к равновесию на российском рынке труда. Баланс спроса на рабочую силу и предложения постепенно восстанавливается, но это не значит, что работодателям станет легко: выбираться из демографической ямы наша страна начнёт только к началу следующего десятилетия, а значит, конкуренция за талантливых и мотивированных специалистов сохранится, задачи по их привлечению и удержанию останутся в приоритете, считают аналитики superjob.ru.

Что происходит — в цифрах

Вакансий стало меньше — на 12% за год: работодатели стали сдержаннее в найме. Резюме стало больше — на 19% за год (активность соискателей выросла). Это значит, что рынок становится более сбалансированным. У компаний снова есть выбор, а соискателям нужно прикладывать больше усилий, чтобы выделиться. Но изменения затронули не все отрасли одинаково.

Кому легче, кому сложнее?

Медицина и образование — стабильность и дефицит. Здесь почти нет спада в спросе на кадры (минус 2—3%). Новых специалистов приходит немного, поэтому кадровый голод остается. В медицине он даже усилится: с 2026 года выпускники медвузов должны будут от года до трех лет отработать в учреждениях, работающих в системе ОМС. Из-за этого частным клиникам будет сложнее найти врачей, и зарплаты в коммерческой медицине могут вырасти.

Промышленность и розница — ставка на технологии. Спрос на персонал здесь падает медленнее среднего, но компании столкнутся с другой проблемой. Чтобы оставаться эффективными, им придётся больше инвестировать в технологичность процессов, а не только в расширение штата.

IT — «золотой век» для juniors закончился. Рынок IT переживает перезагрузку после бурного роста. Вакансий стало меньше (-13%), а конкуренция среди начинающих специалистов резко выросла (+11% резюме). Сейчас в цене опыт и экспертиза, особенно в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Строительство — ставка на госпроекты. Госпроекты станут основным драйвером роста отрасли. Несмотря на высокие ставки и увеличение сроков, спрос на кадры будет обеспечен как масштабными инфраструктурными планами государства, так и устойчивым коммерческим строительством.

Что это значит для вас?

Для работодателей: это шанс нанимать вдумчиво и качественно. Вместо того чтобы хватать первого попавшегося кандидата, компании будут делать ставку на тех, кто подходит на долгосрочную перспективу.

Для соискателей: главное теперь — не количество откликов, а их качество. Ваши козыри — актуальные навыки, ясные карьерные цели и умение показать, какую конкретную пользу вы принесете будущему работодателю.

Итог: это не кризис, а возврат к норме и здоровой конкуренции. Рынок труда становится более рациональным и устойчивым, что в долгосрочной перспективе полезно для всех.

Прогноз на 2026: деньги будут платить лучшим специалистам, разрыв в доходах будет увеличиваться. Зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность.

Что изменилось?

Рынок труда перешёл в новую фазу. Просто найти любого сотрудника стало легче, но найти настоящего профи по-прежнему сложно. Теперь ценность определяют конкретные факторы:

• Влияние на результат. Как ваша работа влияет на прибыль, безопасность или конкурентное преимущество компании?

• Редкость навыков. Особо ценится владение уникальными или критически важными технологиями.

• Сложность замены. Востребована экспертиза, которую нельзя получить за месяц на курсах.

В этих условиях для специалиста ключевая стратегия — целенаправленно инвестировать в себя: углубляться в узкую специализацию и постоянно обновлять знания.

Главная задача для компаний в 2026 году

Кадров станет больше, но найти нужных — сложнее. Рост числа резюме часто создают работники, которые постоянно меняют место ради небольшой прибавки. Это не решает проблему найма надёжных и опытных специалистов.

Поэтому ключевая задача — создать две разные системы удержания:

— Для рядового персонала (водителей, продавцов, кассиров, операторов) — важен баланс: достойные условия труда, понятная мотивация и справедливая оплата.

— Для высококлассных профи (ведущих инженеров, senior-разработчиков, топ-врачей) — нужен конкурентный пакет: не только высокая зарплата, но и современное оборудование, статус, интересные задачи и гибкие условия. Конкуренция за них максимальна, а ищут они новую работу недолго.

Суть в том, что «закрыть вакансию» будет проще, а вот найти и удержать по-настоящему ценного сотрудника — по-прежнему главный вызов.

