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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 13:30

Прогноз ОДУ на 2026 год: в ближайшие годы прогнозируется рост запасов трески и пикши

В июне 2025 года в режиме конференц-связи состоялось очередное заседание Совместной российско-норвежской рабочей группы по арктическому рыболовству, в которой приняли участие учёные ФГБНУ «ВНИРО» и Института морских исследований Норвегии (ИМИ). Основной задачей учёных являлась предварительная оценка запасов и прогноз ОДУ трески и пикши на 2026 год.

Как сообщает fish.gov.ru, при обсуждении полученных результатов учёные сошлись во мнении, что осенняя экосистемная съёмка в 2024 году и зимняя траловая съёмка 2025 года проведены в стандартные сроки, охват акватории станциями признан удовлетворительным. Результаты проведенных исследований использованы для настройки математической модели, используемой для оценки состояния запасов северо-восточной арктической трески с 2017 года.

С учётом того, что в зимний период из-за сложных метеоусловий не была полностью охвачена восточная часть Баренцева моря, возникла опасность недооценки запасов. Кроме того, учёные отметили недостаточное количество данных для определения размерно-возрастного состава трески и пикши из промысловых уловов, что увеличивает неопределенность. Всё это снизило качество оценки запасов и, соответственно, прогноза ОДУ на 2026 год. Поэтому представленные расчёты носят характер предварительных результатов. Следует отметить, что используемая для расчётов модель в этом году дала смещение оценок биомассы запаса в меньшую сторону по сравнению с оценками предыдущего года. Российские учёные обратили внимание на то, что расчёты применяемой модели показали заниженные результаты именно из-за источников неопределенности.

Согласно выполненным расчётам, промысловая и нерестовая биомасса трески в 2025 году в связи с вступлением ряда низких по численности поколений несколько снизилась по сравнению с предшествующим годом, и составила 1131 тысячу тонн и 330 тысяч тонн, соответственно. Выполненная согласно действующему правилу регулирования промысла оценка общего допустимого улова трески на 2026 год составила 269,440 тысячи тонн. Однако следует отметить, что прогнозируемый на 2026 год промысловый и нерестовый запасы находятся на уровне 2025 года и составили согласно расчётам 1223 тысячи тонн и 325 тысяч тонн, соответственно. Следовательно, снижение запасов трески, продолжавшееся в течение ряда последних лет, прекратилось. Более того, появились данные, согласно которым прогнозируется рост запасов трески в ближайшие годы.

Российские учёные представили оценку ОДУ, полученную по альтернативному варианту правила регулирования промысла. Результаты показали, что рекомендуемая оценка ОДУ не менее 315,033 тысячи тонн, превышает предыдущую оценку.

Данные по запасам пикши показали, что на начало 2025 года промысловый и нерестовый запасы пикши составили 439 и 149 тысяч тонн, соответственно. В дальнейшем численность и биомасса запаса пикши вырастет за счёт урожайных поколений 2022-2023 гг. рождения.

Согласно принятому Смешанной Российско-Норвежской Комиссией по рыболовству (СРНК) Правилу регулирования промыслом, ОДУ пикши на 2026 год рекомендуется в объёме 153,293 тысячи тонн, что на 18% выше ОДУ 2025 года, утвержденного на 54-й сессии СРНК.

Окончательное решение будет принято осенью 2025 году на 55-й сессии СРНК.

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