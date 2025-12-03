Прогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества

По данным метеорологов, средняя месячная температура воздуха на большей части территории Европейской части России ожидается на 1° выше средних многолетних значений.

Сотрудники Мурманского УГМС опубликовали прогноз аномалии средней месячной температура и количества осадков на декабрь 2025 года.

По данным метеорологов, средняя месячная температура воздуха на большей части территории Европейской части России ожидается на 1° выше средних многолетних значений.

В Мурманской области, Карелии, Ненецком автономном округе, Астраханской области, в Калмыкии и Северо-Кавказском федеральном округе - около нормы.

Месячное количество осадков предполагается в Мурманской области, на севере Архангельской области и Республики Коми больше многолетнего количества; на юге Центрального федерального округа, в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях – меньше; на остальной территории – около нормы.