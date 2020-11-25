Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2021-2023 год одобрен на заседании регионального правительства

На заседании правительства Мурманской области, прошедшем под руководством губернатора Андрея Чибиса 24 ноября, был одобрен прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представленный министром экономического развития Татьяной Руссковой.

«Обращаю внимание – это прогноз, в рамках параметров которого мы движемся, а не сценарный план. Проект прогноза, который сегодня представлен, с ключевыми налогоплательщиками и работодателями безусловно сбит и проработан, но мы понимаем, что ситуация может измениться в любой момент по независящим от нас факторам глобальной экономики и геополитики, с учётом пандемии, и необходимо иметь резервы для самого тяжёлого сценария», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Татьяна Русскова отметила, что работа над прогнозом в этом году проходила достаточно непросто: высокая степень неопределенности, вызванная пандемией и ее последствиями, отразилась на подготовке документа и оценке социально-экономических параметров.

Тем не менее, беспрецедентные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях, а также предпринятые меры системообразующих организаций региона по сохранению производственных процессов в штатном режиме позволили достаточно стабильно пройти сложный период и сформировать потенциал на перспективу.

«В целом Мурманская область удерживает достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию относительно среднероссийского уровня, а по ряду значений превосходит его», – сказала Татьяна Русскова.

Значимые перспективы связаны с реализацией сформированных качественно новых условий ведения хозяйственной деятельности в регионе – механизма территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» и инструментов принятого «пакета арктических законов», направленных на поддержку бизнеса в Арктике. Уже в текущем году они позволят привлечь порядка 20 млрд рублей инвестиций и создать до 250 новых рабочих мест.

В среднесрочной перспективе в целом по экономке ряд экономических индикаторов оценивается с осторожным оптимизмом в связи с эпидемиологической ситуацией 2020 года, учтены возможные риски в дальнейшем.

Вместе с этим в 2021 году экономика прогнозируется с восстановительным ростом на 1,4%, в 2022-2023 годах темпы ускорятся до 2%. Объём ВРП к 2023 году увеличится до 750 млрд рублей, что в расчёте на одного жителя составит более 1 млн рублей (в 2018 году – 642,7 тысячи рублей на душу, объём ВРП – 480 млрд рублей). Для сравнения, сейчас – уровень ВРП на душу от 1 млн и выше только у 9 регионов страны, 4 из них арктические (ЯНАО, НАО, Якутия, Чукотский АО).

Промышленное производство региона будет расти в среднем на 3% в год. В развитие области за трёхлетку за счёт всех инвестиционных проектов будет вложено более 680 млрд рублей, из них коммерческие проекты составят 500 млрд рублей (более 70%).

Рост инвестиций в среднем за год будет на уровне 2%, по коммерческим инвестициям – более 4%.

Численность занятых в экономике региона в 2020 году оценивается на уровне 356,4 тысячи человек, из них в отраслях экономической специализации региона будут заняты 58% работников.

В результате активной фазы реализации ряда ключевых инвестпроектов численность занятых по ряду «растущих» отраслей (добыча полезных ископаемых, обработка, строительство, рыболовство) увеличится на 1,6 тысячи человек и достигнет 90,4 тысячи человек.

В прогнозном периоде данное распределение сил сохранится.

Доля отраслей «растущих» и сохраняющих стабильный уровень работников усилит позиции. В отраслях экономической специализации будет занято почти 60% работающих.

Всё перечисленное с учётом регионального инвестиционного портфеля будет создавать возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния жителей региона, а также улучшения ситуации на рынке труда.

По показателям реальной зарплаты и реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется рост: в среднем за год – на 2% и 0,4% соответственно. При этом номинальная среднемесячная заработная плата будет ежегодно расти в среднем на 6%. Уровень зарегистрированной безработицы снизится до 1,5%.

Показатели демографии после сложного 2020 года постепенно восстановят тренд на улучшение динамики. Темпы как по естественному, так и по миграционному оттоку населения рассчитывается замедлить.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, на улучшение демографической ситуации направлена проводимая региональная политика, которая будет усилена реализацией национальных целей развития страны и федеральных приоритетов в Арктике. В Стратегии развития Арктики поставлена задача по снижению миграционного оттока к 2024 году в 2 раза и созданию 30 тысяч новых рабочих мест, повышению качества жизни, в том числе развитию социальной инфраструктуры. На эти приоритеты ориентирована и Мурманская область.