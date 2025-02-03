Прогнозная оценка турпотока 2024 года – более 700 тысяч человек: итоги прошлого года и планы на 2025 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в конце прошлой недели на заседании правительства подвели итоги сферы туризма Мурманской области в 2024 году и обсудили план развития на 2025 год. По данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в 2023 году составил 670 тысяч человек, что на 24% выше турпотока 2022 года.

«Это абсолютный рекорд по количеству гостей за все время в нашей области. Прогнозная оценка турпотока в 2024 году – более 700 тысяч человек. За 5 лет объём платных услуг в сфере туризма составил 19,5 млрд рублей. Траты визитёров выросли на 13% в 2023 году и составили 15,5 млрд рублей», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

С 1 января 2025 года действует «туристический налог» на тех территориях муниципальных образований, в которых приняты соответствующие нормативные документы. На территории Мурманской области соответствующие решения Советов депутатов приняты на территориях 27 муниципальных образований и районов.

Также Мурманская область в рамках стратегического плана «На Севере – жить» активно развивает событийный туризм, способствующий увеличению туристического потока. Ключевыми событиями являются фестивали, такие как «Териберка», «Имандра» и «Gastro Industry Fest», которые привлекают туристов уникальной северной культурой. С интерактивным календарем «51 событие региона» можно ознакомиться на туристическом портале Мурманской области в разделе «Афиша». Календарь получил признание на федеральном уровне, став победителем XIII Международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» среди Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Результаты работы региональной команды высоко оценили эксперты целого ряда престижных премий «Russia Travel Awards», «Russian Event Awards», «Маршрут построен», «Земля открытий», «Туристический сувенир», «Gold brand», «Gold Stars Discovery».

Мурманская область – идеальное направление для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции. В Кольском Заполярье реализуется мероприятие по развитию проекта «Паспорт полярника», который позволяет сохранять воспоминания о путешествиях по региону и содержит информацию об интересных местах Мурманской области. В популярных туристических местах путешественник может поставить красивые штампы. Обладателями сувениров являются уже более 6000 путешественников.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, гастрономический туризм играет ключевую роль в развитии туризма в Мурманской области, делая акцент на арктической кухне. Мурманская область, участвуя, как в федерально значимых мероприятиях, так и в региональных демонстрирует уникальные блюда региона, привлекающие местных жителей и туристов. Туристским информационным центром в 2024 году зарегистрирован товарный знак «Арктическая кухня». Для поддержки высокого уровня предоставления услуг рестораторами, использующими название «Арктическая кухня» запланирована реализация аттестация рестораторов. Аттестацию будет проводить совет по Арктической кухне, в состав которого войдут ключевые рестораторы региона, представители профильных учебных заведений и муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/