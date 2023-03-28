Проголосуй онлайн: внеси личный вклад в благоустройство своего города

Мурманская область уже в третий раз готовится принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, которые должны кардинально преобразиться в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. За это время жители муниципалитетов, участвующих в голосовании, могут внести свой личный вклад в развитие городов и посёлков, выбрать территории или дизайн-проекты будущих современных общественных пространств. Голосовать может каждый, кто достиг возраста 14 лет, на платформе 51.gorodsreda.ru.

«Правительство Мурманской области уделяет особое внимание благоустройству в наших муниципальных образованиях, улучшению качества жизни северян. Мы планомерно ведем эту работу и главное в ней для нас – опираться именно на мнение жителей, слышать и понимать обратную связь, чтобы все наши проекты были максимально комфортными для них», – отметила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, продолжается формирование команды добровольцев, основной задачей которых станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Присоединиться можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru