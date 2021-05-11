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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 16:30

Программа «арктического гектара» поможет в развитии туристической инфраструктуры в Заполярье

Одной из тем обсуждения на оперативном совещании в правительстве области стала подготовка к летнему туристическому сезону. Как отметил губернатор Андрей Чибис, в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, Мурманскую область посетили более 350 тысяч туристов, причём россияне фактически заместили выпавшую долю иностранных гостей. В этом году, с учётом продления программы туристического кэшбека внутри страны, Кольское Заполярье также ожидает немалый наплыв путешественников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этой связи, как считает глава региона, необходимо уделить особое внимание развитию туристической инфраструктуры, в том числе за счёт распространения действия программы «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону РФ.

«В ближайшее время будут законодательно оформлены все вопросы, связанные с предоставлением бесплатного гектара на территории Арктической зоны в Мурманской области. Мы к этой программе готовы, надо будет окончательно принять необходимые решения и сообщить инвесторам, где мы сможем предоставлять гектар, в том числе для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру. И, конечно, я прошу всех следить за качеством сервиса, который предоставляется туристам, чтобы туристы уезжали от нас довольными и приезжали не один раз. Сейчас спрос на самую близкую Арктику у двух столиц очень высок, и он растёт. Важно, чтобы качество сервиса с увеличением турпотока тоже не падало, а продолжало расти», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

 

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