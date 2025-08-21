Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту
Программа бюджетных кредитов позволяет регионам страны обновлять транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры

Механизмы инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК) призваны повышать качество жизни граждан и менять облик населённых пунктов к лучшему. За время их действия с привлечением средств бюджетных кредитов в 71 регионе России завершено более 720 объектов и мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Программа бюджетных кредитов, которые в России используются с 2022 года, позволяет регионам обновлять транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры. Благодаря выгодным условиям – низкой ставке под 3% и длительному сроку кредитования на 15 лет – субъекты получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты без сильной долговой нагрузки. ИБК и СКК помогают не только создавать современные дороги, объекты ЖКХ, больницы и детские сады, но и развиваться регионам в целом. Всего с привлечением средств ИБК и СКК завершено 723 важных для жителей объекта и мероприятия в 71 регионе. Кроме того, обновлено 8 152 единицы общественного транспорта. В этом году работа по развитию инфраструктуры продолжится как по запланированным ранее объектам в рамках ИБК и СКК, так и с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов», - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что благодаря выполненной работе бюджетные кредиты с 2022 года поспособствовали привлечению в регионы свыше 3,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций, созданию 44 тысяч рабочих мест, вводу в эксплуатацию 32,9 млн кв. метров жилья. Среди регионов-лидеров: Республика Татарстан – 3,88 млн кв. метров, Санкт-Петербург – 3,43 млн кв. метров, Свердловская область – 2,54 млн кв. метров.

«Большое внимание уделяется модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. С 2022 года благодаря программе бюджетных кредитов введено в эксплуатацию 398 объектов ЖКХ, а также более 1440 км инженерных сетей. Обновляется и дорожная инфраструктура страны. Уже построено и отремонтировано 514 км дорог – это как крупные магистрали, так и улично-дорожная сеть в жилых кварталах», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

«В рамках программы ИБК продолжаются работы по 476 объектам и мероприятиям в 76 регионах, по СКК – по 239 объектам и мероприятиям в 40 регионах. Среди них проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск в Республике Дагестан, реконструкция автомобильной дороги Апатиты – Кировск в Мурманской области, реконструкция очистных сооружений канализации в Московской области. Кроме этого, в Москве, Вологодской, Тамбовской и Челябинской областях планируется поставка ещё 174 единиц новых автобусов, троллейбусов, трамваев и составов МЦД», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Куратором программы бюджетных кредитов выступает Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552051/#&gid=1&pid=57

