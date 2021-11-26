Программа «Гектар Арктики» по популярности в Мурманской области бьёт все рекорды и прогнозы

Сегодня на заседании правительства Мурманской области были рассмотрены вопросы развития экономики и промышленности региона. Губернатор Андрей Чибис в своём вступительном слове отметил, что по итогам прошлого года экономический рост составил более 6 % при общем снижении показателя в целом по стране.

«В этом году по параметрам инвестиционной активности мы продолжаем опережать среднероссийские значения. Объём инвестиций возрос на 9,4% и составил 82,5 млрд рублей. Это те деньги, которые вложены в экономику Мурманской области, в те инвестпроекты, которые у нас сегодня есть. Отмечу, что в целом по стране рост составил 7,3%», – сказал глава региона.

По слова губернатора, объём строительных работ в области также увеличился на 34%. Это почти в шесть раз выше, чем в среднем по России.

«Это то самое промышленное строительство, инвестиционные проекты, те деньги, которые трансформируются в реально строящиеся объекты. И одна из наших главных задач – дать динамику и развивать жилищное строительство», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор отметил, что Мурманская область является приграничным регионом, имеющим высокий экспортный потенциал. Именно он позволил нарастить объём несырьевого неэнергетического экспорта до 4,1 млрд долларов США (доля региона в российском экспорте – 2,5%). По этому параметру Кольское Заполярье находится на втором месте в Арктической зоне РФ и на восьмом месте по России. Андрей Чибис заявил, что это заслуга мурманских промышленных предприятий-экспортёров и рыбопромышленного комплекса области.

«Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Вчера добавился ещё один резидент, и теперь в общей сложности их уже 93. Общий заявленный объём инвестиций от них составляет 123,7 млрд рублей. Из них уже фактически вложено 8,7 млрд рублей. Что на 2,5 млрд рублей больше, чем было по плану. Это почти половина всех осуществлённых инвестиций в Арктической зоне России. И у нас уже реализовано пять проектов в рамках этого преференциального режима», – сообщил глава региона.

В том числе положительная динамика наблюдается и по резидентам ТОР «Столица Арктики». Заявленный объём инвестиций от девяти резидентов – почти 104 млрд рублей. Фактически в настоящее время проинвестировано 78,5 млрд рублей (на 8 млрд больше, чем по плану). А налоговые поступления в бюджет уже превысили 2 млрд рублей.

«Благодаря поддержке федерального правительства нам удалось добиться, что мы налоги получаем не только от готовой инфраструктуры и готовых объектов, а получаем их, в том числе, от тех подрядчиков, которые работают на нашей территории, – сказал Андрей Чибис. – В сумме, по ТОР и АЗРФ сейчас область идёт с опережением плана на 10,5 млрд рублей».

Также губернатор отметил, что уже подано более 3 тысяч заявлений на получение «Гектара Арктики». Этот показатель больше, чем у всех регионов этой программы вместе взятых. По словам Андрея Чибиса, её популярность в Мурманской области бьёт все рекорды и прогнозы.

«Фактически уже предоставлено 960 земельных участков. То есть землю получил каждый третий, кто подал заявление. А каждое второе из всех заявлений уже на кадастровом учёте, – уточнил глава региона. – И Корпорация развития Мурманской области вместе с коллегами из правительства сегодня не только предоставляет все условия для крупного, среднего и малого предпринимателя, но и буквально ведёт их за руку, чтобы помочь реализовать проекты».

Кроме того, в рамках «Губернаторского стартапа» в следующем году планируется удвоить количество проектов для поддержки. Её получат не менее 28 конкурсантов. Как подчеркнул Андрей Чибис, всё это не только даёт импульс экономике, но и создаёт новые рабочие места. Благодаря режимам ТОР и АЗРФ в области уже появилось 2300 рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, число занятых в среднем и малом бизнесе за первое полугодие этого года увеличилось на 2,8 тысячи человек по сравнению с прошлым годом. Количество самозанятых возросло в два раза – до 11 тысяч. Благодаря 51 выданному гранту по программе «Губернаторского стартапа» создано 2140 рабочих мест.

«И в этом году мы видим тренд на снижение количества уехавших из региона на 2,3%. А это и есть главная цель нашего плана «На Севере – Жить!» – сократить отток населения из Мурманской области и, наоборот, дать дополнительные условия, чтобы люди приезжали в Кольское Заполярье», – подытожил губернатор.