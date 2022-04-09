Программа «Гектар Арктики» востребована в Мурманской области

С начала функционирования федеральной информационной системы «На Дальний Восток» зарегистрировано 80523 договора безвозмездного пользования. Об этом сообщил Росреестр на совещании в Дальневосточном федеральном округе, которое прошло совместно с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с органами исполнительной власти субъектов и территориальными органами Росреестра.

Более 100 тысяч граждан получили земельные участки. Это связано с тем, что заявки на программу «Дальневосточный гектар» могут поступать от групп до 10 человек. В собственность и в аренду оформлено более 3 тысяч участков.

«Росреестр – оператор федеральной информационной системы «На Дальний Восток». Эту работу мы выполняем совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, который является функциональным заказчиком системы. В рамках полномочий мы постоянно совершенствуем функциональные возможности системы. В 2021 году Росреестр модернизировал ФИС НДВ, и теперь с помощью системы граждане могут подать заявку на получение гектара на территории Арктики в электронном виде, а также на дополнительный гектар для тех, кому ранее уже предоставлен в аренду или в собственность земельный участок по программе», – сообщила заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова.

С 1 августа 2021 года на территории шести регионов арктической зоны стартовала программа «Гектар в Арктике», которая уже продемонстрировала устойчивый интерес жителей России.

По данным Минвостокразвития России, уже более 2,3 тысячи граждан получили землю по программе.

«Программа «Гектар Арктики» оказалась очень востребована и в Мурманской области. По данным уполномоченного органа региона на получение арктического гектара поступило более 3800 заявок. Сегодня в рамках реализации данного проекта Управлением на кадастровый учет поставлено более 2,5 тысячи земельных участков и зарегистрировано право пользования около 2 тыс. участков. По данным ФИС «На Дальний Восток» всего в Арктике получили гектары 2407 граждан. То есть, каждый второй гектар – это гектар в Мурманской области», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

С 1 февраля 2022 года за получением гектара в Мурманской области стали обращаться и жители других регионов. Интерес есть. В этом году правительством Мурманской области запущен целый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. В их числе программа «Свой дом в Арктике», «Губернаторский стартап» до 1 млн рублей, направленный на поощрение инициативных, а также начинающих предпринимателей, субсидия предприятиям туристической индустрии – до 1 млн рублей, грант «Агростарап» для начинающих фермеров – до 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в рамках программ каждый гражданин России имеет право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории Дальневосточного федерального округа и в Арктической зоне России (Республике Карелия, Республике Коми, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком АО, Мурманской области, Ямало-Ненецком АО). При подаче заявки гражданину необходимо в течение первого года определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать его освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участком в течение полугода землю можно будет оформить в Росреестре в собственность или длительную аренду.