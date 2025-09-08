«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Программа «Герои Севера» в Мурманской области будет продолжена

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе «прямой линии» подтвердил продолжение региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Севера». Проект, который реализуется поручению Президента России Владимира Путина как продолжение федеральной инициативы «Время героев», показал высокую востребованность и будет расширен.

«Да, мы в следующем году продолжим проект. В этом году у нас прошли очень достойные ребята, все они из Мурманской области. Наша задача – дать героям, проявившим себя в бою, возможность применить их лучшие качества и боевой опыт на гражданской службе, на благо развития нашего региона. Мы будем и дальше поддерживать их», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в первом потоке программы участвуют настоящие герои, многие из которых продолжают службу. Участники уже приступили к образовательному модулю. В дальнейшем их ждёт стажировка в государственных органах власти, муниципалитетах региона, а также знакомство с персональными наставниками из числа руководителей высшего звена, глав предприятий и членов правительства Мурманской области.

Стоит отметить, что вопрос интеграции участников СВО в общественную жизнь, их трудоустройство – одно из важнейших направлений работы правительства Мурманской области. Программа торжественно запущена 23 февраля этого года, в Год защитника Отечества. На участие в первом потоке было подано около 400 заявлений от участников специальной военной операции, в том числе кадровых военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. По итогам отборочного этапа к обучению допущены герои, отличившиеся в бою и награжденные государственными наградами.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Герои Севера» направлена на поддержку участников СВО, их профессиональную и социальную адаптацию, а также на формирование кадрового резерва для государственной службы региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552775/?sphrase_id=7023066#&gid=1&pid=2

