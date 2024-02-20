Программа корпоративного и социального волонтёрства «АтомЭнергоСбыта» признана лучшей на конкурсе имени А.П. Александрова

Компания «АтомЭнергоСбыт» получила награду за первое место в номинации «Лучшая КСО-программа» конкурса в области корпоративной социальной ответственности и волонтёрства им А.П. Александрова. Участники конкурса получили награду из рук главы «Росатома» Алексея Лихачева за проект «Развитие экологических практик «АтомЭнергоСбыта» в регионах ответственности».

В проект «АтомЭнергоСбыта» вошло два направления деятельности: интеллектуальная и практическая экология. В первом направлении «АтомЭнергоСбыт» показал свою планомерную работу по просвещению граждан разного возраста об экологических и энергоэффективных технологиях и возможности внедрения их в жизнь. Ко второму направлению деятельности отнесена работа сотрудников «АтомЭнергоСбыта» по сбору твёрдых бытовых отходов, посадке деревьев, уборке территорий, благоустройству заповедников и поддержке бездомных животных.

«Нам важно это признание, потому что мы показали наши разные практики за два года — от маленьких до глобальных, которые мы делаем в содружестве с органами власти и с общественными организациями регионов, но одинаково внимательно, ответственно и с любовью», - отметила заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «АтомЭнергоСбыт» Оксана Галина.

В конкурсе было представлено четыре номинации, в каждой номинации по три призовых места, а также два проекта получили награды в рамках специальной номинации. В конкурсе участвовали проекты, реализованные в 2022 году. Победителей определяла конкурсная комиссия ГК «Росатом».

Фото предоставлено филиалом АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.