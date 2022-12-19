Программа «Культура»: фасад и внутренние помещения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приобрели новый облик

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой в этом году приобрела новый облик – благодаря поддержке регионального правительства и Министерства культуры преобразились фасад учреждения и внутренние помещения.

В рамках региональной государственной программы «Культура» учреждению было выделено более 70 млн рублей. Такой объём финансирования позволил реализовать масштабный проект реновации фасада. Теперь здание главной детской библиотеки Кольского Заполярья украшает декоративная подсветка и оригинальные светящиеся композиции, а деревья на Аллее писателей – яркие гирлянды. Модернизация завершилась и во внутренних помещениях библиотеки: преобразились отдел детского чтения, зал психологической поддержки читателей, а также зал необыкновенных книг и творчества. Теперь эти популярные пространства стали не только красивыми, но и более функциональными и комфортными. Юные северяне смогут знакомиться здесь с новинками литературы, классическими произведениями детских писателей, общаться со сверстниками, играть и заниматься творчеством.

Программа «Культура» реализуется по всей Мурманской области и позволяет сделать учреждения более современными, а культурную жизнь северян – более насыщенной и разнообразной.

Напомним, что осенью в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой после реновации распахнул двери музей Сергея Есенина. Изменился не только интерьер пространства: зал оснастили современным оборудованием, а музейный фонд пополнили новыми книжными экспонатами. На открытии гостям учреждения презентовали уникальную экспозицию, посвященную поездке поэта в Беломорье.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году в Кольском Заполярье была проведена масштабная работа по модернизации учреждений культуры. Так, на эти цели, а также на создание новых пространств направлено более 1 млрд рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году. Обновление учреждений культуры являются значительной частью стратегического плана «На Севере – жить!». При этом внимание уделяется не только крупным заполярным городам. Например, в 2022 году впервые за длительное время проводится модернизация учреждений культуры в Каневке, Краснощелье, Туманном, Лувеньге, Ревде, Кашкаранцах и других дальних уголках Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264016%2Fwall-139605315_21094