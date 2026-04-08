Программа «Мама-предприниматель» возвращается в Мурманскую область!

Как сообщает Центр «Мой бизнес» Мурманской области, в этом году программа пройдёт с 1 по 5 июня.

Участвовать в ней могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Для этого не нужен готовый бизнес-план — достаточно идеи.

Участниц программы ждёт обучение по темам: финансы, маркетинг, продажи, инвестиции, знакомство с предпринимателями Мурманской области, доработка идеи и защита проекта перед экспертами.

Участницам предоставляется возможность побороться за финансовую поддержку: 150000 рублей — грант на региональном этапе; до 1 млн рублей — на федеральном финале.

О старте приёма заявок будет сообщено дополнительно.

