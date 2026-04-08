Мурманская область. Арктика (16+)08.04.26 17:00
Программа «Мама-предприниматель» возвращается в Мурманскую область!
Как сообщает Центр «Мой бизнес» Мурманской области, в этом году программа пройдёт с 1 по 5 июня.
Участвовать в ней могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Для этого не нужен готовый бизнес-план — достаточно идеи.
Участниц программы ждёт обучение по темам: финансы, маркетинг, продажи, инвестиции, знакомство с предпринимателями Мурманской области, доработка идеи и защита проекта перед экспертами.
Участницам предоставляется возможность побороться за финансовую поддержку: 150000 рублей — грант на региональном этапе; до 1 млн рублей — на федеральном финале.
О старте приёма заявок будет сообщено дополнительно.
Последние комментарии
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
