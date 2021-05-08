Программа мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Дня Великой Победы

8 мая, 9.00 – 15.00 – выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы, где они примут участие в митинге на территории мемориала «Воинам Полярной Дивизии».

9 мая на центральной площади «Пять Углов» с 8.00 до 9.50 состоится радиоконцерт «Песни войны»; с 10.00 до 10.40 – пройдёт военный парад.

Спортивные мероприятия начнутся с 11.00 на площадке возле памятника Анатолию Бредову – акция «Рекорд Победы». Лучшие представители уличного спорта совершат упражнение «Отжимание» в количестве 27759 раз, равное количеству дней, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. Столько же мячей обещают забить в корзины уличные баскетболисты.

В 11.00 на Центральном стадионе Профсоюзов (вход со стороны просп. Ленина) – матчевая встреча по регби между командами города Мурманска и Северного флота.

В 11.20 около памятника Анатолию Бредову – старт 61-й легкоатлетической эстафеты по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Маршрут эстафеты пройдёт по проспекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее – по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улице Книповича до проспекта Ленина. Финиш – у памятника Анатолию Бредову;

В 11.40 от памятника пограничникам Заполярья будет дан старт XXVI массового легкоатлетического Пробега мира. Финиш – у памятника Анатолию Бредову.

Торжественные мероприятия около мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» начнутся с 11.45 с возложения венков к памятнику защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.. В 12.00 будет даны выстрел и гудок Памяти торгового порта, а в 12.05 начнётся воздушный военный парад.

Мероприятия, посвящённые 76-летию Дня Великой Победы пойдут и во всех районах города- героя.

Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием АО «Отель «Арктика»):

10.40 –10.50 – видео-концерт песен Победы на главной сцене площади «Пять Углов».

10.50 – 12.00 – праздничный концерт от коллективов образования на главной сцене праздника «Картинки прошедшей войны».

12.00 – 14.00 – начало работы сцены №2 (борт военного грузовика) и игровых площадок.

На борту военного грузовика будут организованы:

– программа клуба авторской песни «Пять углов»;

– интерактивная площадка «Давайте споем!»;

– акция «Синий платочек»;

– концерт духового оркестра.

Также мурманчан ждут:

– шатер-караоке «Споемте, друзья!»;

– семейная игровая площадка;

– викторина.

14.00 – 16.00 – большой гала-концерт «И все-таки мы победили!». Для гостей праздника подготовлен большой театрализованный пролог, выступление лучших творческих коллективов города, концертный блок от Ансамбля песни и пляски Северного флота, массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».

Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера):

12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

10.00 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

10.15 – мастер-класс «Фронтовые письма»;

11.00 – митинг у Памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник» «Имена, застывшие в граните…»;

12.30 – праздничный концерт «Эх, дороги…».

Первомайский округ (сквер на улице Зои Космодемьянской):

12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Мы не забудем вас – Герои!».

Жилой район Абрам-Мыс (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО)

20.00 – Фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».

По окончанию мероприятий состоится артиллерийский салют.