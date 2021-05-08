Программа мероприятий, посвященных празднованию 76-летия Дня Великой Победы
8 мая, 9.00 – 15.00 – выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы, где они примут участие в митинге на территории мемориала «Воинам Полярной Дивизии».
9 мая на центральной площади «Пять Углов» с 8.00 до 9.50 состоится радиоконцерт «Песни войны»; с 10.00 до 10.40 – пройдёт военный парад.
Спортивные мероприятия начнутся с 11.00 на площадке возле памятника Анатолию Бредову – акция «Рекорд Победы». Лучшие представители уличного спорта совершат упражнение «Отжимание» в количестве 27759 раз, равное количеству дней, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. Столько же мячей обещают забить в корзины уличные баскетболисты.
В 11.00 на Центральном стадионе Профсоюзов (вход со стороны просп. Ленина) – матчевая встреча по регби между командами города Мурманска и Северного флота.
В 11.20 около памятника Анатолию Бредову – старт 61-й легкоатлетической эстафеты по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Маршрут эстафеты пройдёт по проспекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее – по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улице Книповича до проспекта Ленина. Финиш – у памятника Анатолию Бредову;
В 11.40 от памятника пограничникам Заполярья будет дан старт XXVI массового легкоатлетического Пробега мира. Финиш – у памятника Анатолию Бредову.
Торжественные мероприятия около мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» начнутся с 11.45 с возложения венков к памятнику защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.. В 12.00 будет даны выстрел и гудок Памяти торгового порта, а в 12.05 начнётся воздушный военный парад.
Мероприятия, посвящённые 76-летию Дня Великой Победы пойдут и во всех районах города- героя.
Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием АО «Отель «Арктика»):
10.40 –10.50 – видео-концерт песен Победы на главной сцене площади «Пять Углов».
10.50 – 12.00 – праздничный концерт от коллективов образования на главной сцене праздника «Картинки прошедшей войны».
12.00 – 14.00 – начало работы сцены №2 (борт военного грузовика) и игровых площадок.
На борту военного грузовика будут организованы:
– программа клуба авторской песни «Пять углов»;
– интерактивная площадка «Давайте споем!»;
– акция «Синий платочек»;
– концерт духового оркестра.
Также мурманчан ждут:
– шатер-караоке «Споемте, друзья!»;
– семейная игровая площадка;
– викторина.
14.00 – 16.00 – большой гала-концерт «И все-таки мы победили!». Для гостей праздника подготовлен большой театрализованный пролог, выступление лучших творческих коллективов города, концертный блок от Ансамбля песни и пляски Северного флота, массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».
Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера):
12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
10.00 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
10.15 – мастер-класс «Фронтовые письма»;
11.00 – митинг у Памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник» «Имена, застывшие в граните…»;
12.30 – праздничный концерт «Эх, дороги…».
Первомайский округ (сквер на улице Зои Космодемьянской):
12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Мы не забудем вас – Герои!».
Жилой район Абрам-Мыс (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО)
20.00 – Фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».
По окончанию мероприятий состоится артиллерийский салют.