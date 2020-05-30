Программа «Наш Мурманск» объединит все проекты по благоустройству столицы Заполярья на ближайшие 10 лет

В столице Заполярья до 2030 года будет реализована комплексная программа развития и благоустройства «Мой Мурманск». Её основная цель – изменить общественную атмосферу облика города, улучшить качество горсреды, сделать областной центр современным и комфортным для жизни. Концепция сегодня одобрена на заседании межведомственной региональной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое прошло под руководством губернатора Андрея Чибиса.

«Трансформация самого крупного города за полярным кругом в один из самых благоустроенных городов – непростая задача. Она требует очень внятной, продуманной и четкой концепции развития. Принципиально важно, чтобы на ближайшие 5-10 лет вперед были понятны приоритеты и план действий. И очень важно, чтобы не только центр Мурманска, но и каждый округ стал современным, благоустроенным, появилось больше общественных пространств», – сказал губернатор, открывая заседание.

Как рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк, чтобы достичь глобальной цели, программа предполагает деление города на более мелкие территории – дворы, кварталы, районы, определение минимальных стандартов благоустройства и наполнение территорий города. Готовый каталог архитектурных и стилистических решений, на основе которых будет разрабатываться проектная документация, поможет внедрить современные решения по благоустройству территорий и облегчит разработку проектов, так как в нём будут содержаться основные элементы для проектирования.

«Программа синхронизирована со стратегией развития до 2030 года и совпадает с теми планами, которые были в городе и регионе. Ключевое – это благоустройство и ремонт дворов, создание детских и спортплощадок, тихих зон отдыха и пешеходных связей. При этом должны быть учтены исторические, функциональные и ландшафтные характеристики города», – пояснила Ольга Вовк.

По словам министра, программа также предполагает организацию освещения городского пространства, благоустройство зеленых зон, ремонт фасадов многоквартирных домов. В подготовке и реализации примут участие жители Мурманска. Как отметила министр, важно будет не количество проголосовавших за тот или иной проект, а настроение и мнение жителей об облике города, района, квартала и двора.

Следующим шагом станет утверждение регионального проекта до 1 июля, далее в муниципальные и государственные программы региона будут включены мероприятия с необходимым бюджетом и условиями финансирования. Планируется, что до 1 сентября пройдет обсуждение программы «Наш Мурманск» с жителями, которое будет проведено несколькими способами. Корректировка и утверждение состоятся до 1 ноября этого года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ближайшие дни презентация программы развития и благоустройства «Наш Мурманск» будет размещена на официальном сайте министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.