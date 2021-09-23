Программа по замене тепловых узлов в МКД Ленинского округа Мурманска реализована на 60%

22 сентября подрядная организация установила ещё пять индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленинского округа Мурманска. Всего за счёт региональной субсидии по программе замены тепловых узлов в МКД для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения отремонтируют 30 теплопунктов в 29 домах. Стоимость работ – почти 75 млн рублей.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения начался в августе и продлится до середины ноября.

По 13 многоквартирным домам положительные заключения проектно-сметной документации ожидаются не позднее 25 сентября.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, монтаж оборудования уже проведен в 20 МКД, тепловые пункты предъявлены к проверке ресурсоснабжающей организации. В одном доме монтаж оборудования продолжается. Ещё в 9 домах ведутся подготовительные работы, идёт закупка оборудования.