Программа праздничных мероприятий в молодёжных пространствах «СОПКИ» Мурманска

Для молодёжи Мурманска на новогодних каникулах в пространствах «СОПКИ» подготовлена программа активностей, благодаря которой каждый сможет отлично отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.

Программа на праздничные дни:

5 и 6 января с 15.00 до 20.00 — Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);

8 и 9 января с 15.00 до 20.00 — Молодёжный центр творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);

10 и 11 января с 15.00 до 20.00 — Молодёжный центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);

Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16):

5 января - 16.00 — киновечер «Ночь в музее» — просмотр любимой комедии в теплой компании за чаепитием;

6 января - 16.00 — настольно-игровой вечер — большая подборка игр для разных возрастов и интересов.

Центр творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25):

8 января - 18.00 — мастер-класс «Рождественский ангел» — участники создадут своими руками изящный оберег из ниток и бусин;

9 января - 17.00 — мастер-класс «Грация одного момента» — гости научатся передавать пластику и эмоции движения на холсте с помощью красок и текстурных паст.

Центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39):

10 января - 17.00 — новогодняя встреча книжного клуба «Полярный экспресс» — литературный вечер для обмена впечатлениями о самых тёплых и волшебных книгах, создающих атмосферу праздника;

11 января - 17.00 — креативная мастерская «Карта желаний» — каждый гость создаст свой личный мотивационный коллаж.