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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 09:30

Программа «Приоритет 2030» расширяется: теперь в ней смогут участвовать вузы АЗ РФ

Второе заседание рабочей группы по развитию Арктики Госсовета РФ, которое состоялось вчера под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, было посвящено, в том числе, развитию науки и системы высшего образования. В ходе заседания министр образования и науки России Валерий Фальков рассказал о планах расширения Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», реализуемой с целью поддержки развития университетов. К примеру, теперь в ней смогут участвовать вузы Арктической зоны России, в которых учатся меньше 4 тысяч студентов. 

Ранее губернатор Андрей Чибис выступил с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня. Предложения были поддержаны вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а также главой Минобрнауки Валерием Фальковым.  

«В этом году мы откорректируем программу «Приоритет 2030». Не все университеты попали в нее. Ранее у нас были ограничения, в том числе по численности: вузы – меньше четырех тысяч студентов – не могли участвовать. Мы исправим эту ситуацию. Кроме того, напоминаю, что в программе «Приоритет 2030» заложены принципы ротации. То есть тех, кто был ранее отобран, но не показывает должный результат, могут заменить более заинтересованные вузы», – отметил Валерий Фальков. 

«Возможность попасть в «Приоритет 2030» – это принципиально важно. Во взаимодействии с Вами мы укрупняем и укрепляем свои университеты. Спасибо за поддержку, принятые решения по корректировке программы «Приоритет 2030» и по объединению МАГУ и МГТУ. С лета у нас уже будет единый университет и это его усилит. Возвращаясь к теме кампуса, рассчитываем, что в Мурманске также будет создана современная инфраструктура. С коллегами из Минобрнауки отрабатываем варианты. Для арктического макрорегиона, уникального, специфического, дающего большой объем ВВП для страны, принципиально важно иметь современную инфраструктуру университетов», – прокомментировал Андрей Чибис.  

Глава региона также подчеркнул, что образование и компетенции – это не только кадровый вопрос, но и важный фактор повышения привлекательности территории для жизни.  

«Компетенции и технологии требуют постоянного самосовершенствования, особенно с учетом вызовов, которые возникают перед нашей страной. Тема развития высшего образования в Арктике – это и вопрос удержания людей. Отмечу, что стратегические проекты на территории арктических регионов невозможно реализовать вахтовым методом. Напомню, что тема роста населения – одна из задач для всех субъектов России, обозначенная Президентом РФ Владимиром Путиным», – отметил глава региона. 

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил, что развитие науки и технологий – одно из приоритетных направлений работы в Арктике.

«Уже сейчас более 300 научных организаций, вузов и других организаций выполняют научные исследования, направленные на обеспечение национальных интересов в Арктике. Создаются новые научные станции, открываются научно-образовательные центры, внедряются современные технологии, проводятся международные мероприятия. Важная задача – подготовка кадров для науки, экономики, реализации проектов, направленных на развитие Северного морского пути. Важно создать систему подготовки специалистов, востребованных в арктической экономике, сложить образовательный процесс и экономическое развитие в один сквозной процесс. Приложим все усилия, чтобы в максимально короткие сроки предложения, выработанные рабочей группой, были реализованы в виде нормативных документов и федеральных законов», – сказал Алексей Чекунков.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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