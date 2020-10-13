Программа реконструкции фасадов образовательных учреждений Мурманска будет продолжена

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушева проверили ход ремонтных работ в детском саду № 7 по ул. Капитана Егорова, 2.

Дошкольное образовательное учреждение №7 города Мурманска располагается в трёх корпусах. В нём воспитываются 250 детей.

В прошлом году была проведена замена окон в двух других зданиях детского сада по адресам: проспект Ленина, 66 и 78, а в этом году по программе завершается ремонт фасада в корпусе на ул. Капитана Егорова, 2.

– Муниципальная программа по ремонту фасадов успешно стартовала. Рассчитана она на ремонты во всех образовательных учреждениях города. Это детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, – рассказал Андрей Сысоев. – Работы на данном объекте практически завершены. Скоро детский сад примет своих воспитанников.

Подобная технология обновления – «мокрый фасад» – впервые используется для зданий муниципальный учреждений города Мурманска. Она представляет собой нанесение штукатурки по сетке с утеплением минераловатными плитами.

– С точки зрения эстетики, фасад прекрасно смотрится, – отметила Елена Меркушева. – Но главное – в здании будет гораздо комфортнее и теплее, что очень важно для маленьких мурманчан. При ремонте на данном объекте подрядчик даёт гарантию три года, это предусмотрено муниципальным контрактом.

Помимо этого дошкольного учреждения фасад в текущем году обновляют также в средней общеобразовательной школе № 36. Программа реконструкции фасадов образовательных учреждений будет продолжена.